Brussel waarschuwt voor harde breuk met Londen na weigering van Johnson om overgangsperiode na brexit te verlengen ADN

18 december 2019

13u56

Bron: ANP, Belga 0 Als de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk er niet in slagen om eind volgend jaar een handelsakkoord te sluiten, kan dat een harde breuk betekenen. Zo uit elkaar gaan zou duidelijk het belang van de EU schaden, zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vandaag in het Europees Parlement. “Maar het zou nog meer impact hebben op het Verenigd Koninkrijk”, waarschuwde ze.

Groot-Brittannië stapt als alles goed gaat op 31 januari uit de EU, maar blijft de Europese regels wel volgen tot eind 2020. Die overgangsperiode zou in principe nog verlengd kunnen worden tot 2022, maar de Britse premier Boris Johnson sloot dat scenario al uit. Brussel en Londen moeten dus alles in minder dan een jaar tijd zien te regelen. Een “extreem uitdagend” tijdschema, zei Von der Leyen.

Moeilijk

Direct na het geplande vertrek van de Britten eind januari presenteert de commissie een mandaat voor EU-onderhandelaar Michel Barnier. Barnier onderhandelde voor de Europese Commissie al over de brexit, en zal ook de komende gesprekken over de nieuwe relatie met de Britten op zich nemen. Als de lidstaten het mandaat hebben goedgekeurd, kunnen de onderhandelingen beginnen. Maar dat lijkt dus niet simpel te worden.

Volgens Barnier kan in die korte tijdsspanne in ieder geval geen allesomvattend handelsakkoord worden gesloten. “Dat wordt moeilijk”, gaf Barnier vandaag toe. De beperkte tijd “zou de ambities wel eens kunnen beperken”, zei hij. “Zonder verlenging zal het niet mogelijk zijn, in de beperkte tijd die we hebben, alles te doen, maar we zullen al het mogelijke doen”, verklaarde de Fransman.

Hij herhaalde wel dat beide partijen nog tot 30 juni de tijd hebben om te beslissen de overgangsperiode alsnog te verlengen. “Als we de nieuwe relatie in al haar dimensies willen definiëren, zullen we verder moeten werken en onderhandelen na het einde van de overgangsfase.”

Opnieuw zeer moeilijke situatie

“Als we er niet in slagen een akkoord te sluiten voor eind 2020 komen we opnieuw in een zeer moeilijke situatie terecht”, klonk het bij Commissievoorzitter Von der Leyen. “Maar dat zal vooral ten nadele van het Verenigd Koninkrijk zijn”, voegde ze er fijntjes aan toe.