Brussel vernoemt plein naar vermoorde Brits parlementslid Jo Cox jv

27 augustus 2018

17u24

Bron: belga 0 Een plein gelegen achter de Ancienne Belgique in hartje Brussel zal vernoemd worden naar het vermoorde Britse parlementslid Jo Cox. Dat schrijft Brussels schepen voor Gelijke Kansen Mohamed Ouriaghli op Twitter. Cox woonde een tijd in Brussel toen ze als medewerker verbonden was aan het Europees Parlement.

Jo Cox werd in juni 2016, een week voor het brexit-referendum, neergeschoten en -gestoken tijdens een bijeenkomst met haar kiezers in haar eigen kiesdistrict, in het noorden van Engeland. Thomas Mair, een rechtse extremist, werd schuldig bevonden aan de moord en tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Tijdens zijn proces riep hij op tot "vrijheid voor Groot-Brittannië".

Op 27 september om 13 uur zal het nieuwe plein ingehuldigd worden.