Brussel: na acht keer 'no' is er nu eindelijk een 'yes' nodig in de brexit, onduidelijkheid troef in Londen “Het enige wat we weten is dat het morgen vrijdag is” TT

28 maart 2019

15u00

Bron: The Guardian, Reuters, BBC 1 De EU heeft gisterenavond acht 'no's' gehoord en heeft nu een 'yes' nodig uit Londen om vooruit te kunnen met de brexit. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie in reactie op de stemming in het Britse parlement waar van acht voorstellen ter vervanging van de brexitdeal die premier Theresa May met Brussel sloot, er niet één een meerderheid haalde. Ondertussen heerst er grote verwarring over de vraag of het Britse parlement morgen nog eens mag stemmen over May’s akkoord of niet.

De Britse parlementsleden kregen gisteren de kans via een reeks ‘indicative votes’ aan te geven welk alternatief voor de gewraakte brexitdeal van premier May ze dan wel wilden steunen. Dat was zeer tegen de zin van de regering, die zo de controle over het brexitproces uit haar handen zag glippen.

Maar uiteindelijk haalde geen enkel van de acht voorstellen het. Op tafel lag bijvoorbeeld een nieuw referendum na goedkeuring van de deal in het parlement, een zachtere brexit via een douane-unie met de EU of een via de eenheidsmarkt. De Britse parlementsleden hebben dus heel goed laten zien wat ze niet willen, maar niet wat ze wel willen, klinkt het geïrriteerd in Brussel.

Hoe het nu verder moet, lijkt voorlopig trouwens niemand te weten. Morgen is het 29 maart, de oorspronkelijke deadline die ondertussen is verschoven naar 12 april in een ‘no deal’-scenario en 22 mei voor een scenario met een akkoord. Maar de Europese Unie hamerde er vorige week bij het toekennen van het uitstel tot mei wel op dat premier May het akkoord deze week dan wel door het parlement moet krijgen.

3. A different Cab minister has just said they genuinely don't know what the debate and vote will be on - there has to be a decision by 5pm - i fear there will be a lot of consulting Erskine May and headaches this afternoon Laura Kuenssberg(@ bbclaurak) link

Verwarring troef

Of dat ook zal lukken, is nog altijd hoogst twijfelachtig. De regering kondigde vanmiddag wel aan dat er morgen in het parlement gedebatteerd wordt over de brexit, maar het is onduidelijk of er daarbij ook voor een derde keer over het akkoord met de EU gestemd kan worden, laat staan of het dan ook nog goedgekeurd geraakt. De regering lijkt van plan het brexit-akkoord uit elkaar te trekken en morgen enkel het deel over de echtscheiding voor te willen leggen, en niet de politieke verklaring over de toekomst.

Zelfs Speaker of the House John Bercow, die moet waken over de goede orde in het Lagerhuis, lijkt niet te weten wat er morgen staat te gebeuren. “Hopelijk weten we meer tegen het einde van de dag, maar ik zet er mijn geld niet op in”, zei hij vanmiddag. Volgens BBC-journaliste Vicki Young is er geen verwarring “omdat journalisten niet weten wat er gebeurt, maar omdat de regering zelf niet weet wat er gebeurt.”

Nigel Evans, Conservatief parlementslid, verwoordde het tegenover de Britse openbare omroep zo: “Het enige wat we weten is dat het morgen vrijdag is.”

The confusion about tomorrow is not because journalists don’t know what’s going on, it’s because the Government doesn’t know what’s going on. #brexit Vicki Young(@ BBCVickiYoung) link

DUP geeft niet toe

Hoe dan ook lijkt het evenmin waarschijnlijk dat enkel de ‘Withdrawal Agreement’ wel een meerderheid zou kunnen halen. De belofte dat ze na goedkeuring van haar deal een stap opzij zou zetten, deed heel wat harde brexiteers uit May's partij wel overstag gaan, maar haar Noord-Ierse gedoogpartner DUP blijft onverzettelijk. Downing Street 10 zegt dat er verder met de partij onderhandeld wordt, de DUP ontkent dat ronduit. De partij liet bovendien gisteren weten dat ze sowieso tegen het akkoord zullen stemmen en zich zelfs niet gewoon zullen onthouden. “De DUP onthoudt zich niet als het over de Unie (het Verenigd Koninkrijk, red.) gaat”, aldus vicevoorzitter Nigel Dodds.

Als het Britse parlement voor 12 april niet instemt met de deal van May, dan moeten de Britten Brussel laten weten of ze direct uit de EU stappen zonder afspraken, of dat ze langer uitstel nodig hebben. In dat geval zijn ze verplicht eind mei mee te doen aan de Europese verkiezingen.

The DUP do not abstain on the Union. https://t.co/l4oSPj75V2 Nigel Dodds(@ NigelDoddsDUP) link