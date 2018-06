Brussel maakt zich op voor belangrijk topoverleg over migratie Vicevoorzitter CSU roept Duitsers op Merkel te steunen in aanloop naar Europese migratietop IB TT

24 juni 2018

03u00

Bron: Belga, ANP 2 De leiders van zestien EU-landen, onder wie premier Charles Michel, komen vandaag informeel bijeen in Brussel in een poging oplossingen te vinden voor de migratieproblemen in Europa. Er worden geen besluiten genomen en er is geen afsluitende persconferentie. Plaatsvervangend voorzitter van de CSU Manfred Weber spreekt in de Duitse media kort voor de Europese top zijn steun uit voor Angela Merkel.

De bondskanselier van de grotere zusterpartij CDU ligt in eigen land onder vuur wegens het migratiebeleid. Vooral met CSU-voorzitter en minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer ligt Merkel op ramkoers. Maar Weber, fractieleider van de conservatieven in het Europese parlement (EVP), roept op tot rust. "Deze week zijn er resultaten nodig wat betreft het migratiethema op Europees niveau", zegt de plaatsvervangend CSU-voorzitter. "Nu moeten we de bondskanselier steunen, zodat ze in de EU de Duitse belangen kan verdedigen."

Splijtzwam

Het gereis van asielzoekers door Europa, waarover Merkel in eigen land zwaar onder druk staat, is een belangrijk punt van de top in Brussel vandaag en een splijtzam in de Duitse regering. Haar minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer dreigt met grenscontroles als lidstaten waar ze zijn aangekomen en geregistreerd hen niet terugnemen. Een conceptstuk waarin staat dat deze landen hiertoe zullen worden gedwongen en er strenger moet worden gecontroleerd in treinen en bussen is van tafel gehaald na Italiaanse bezwaren.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker nam deze week in allerijl het initiatief voor een informele 'minitop' over het migratieprobleem. Uit een ontwerpverklaring die woensdag uitlekte, blijkt dat de deelnemende landen zich zouden willen uitspreken voor een 'solidariteitsmechanisme' dat ervoor moet zorgen dat migranten gespreid worden over de verschillende Europese lidstaten, om de druk van frontlijnstaten als Italië en Griekenland weg te nemen.

Ook de regering van Italië, waar veel migranten aankomen, eist dat asielzoekers eindelijk eerlijk worden verdeeld over de lidstaten. Het is Rome een doorn in het oog dat het land van aankomst verantwoordelijk is voor asielaanvragen. Gisteren haalde de Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio uit naar de Franse president Emmanuel Macron, die volgens hem de migratieproblemen bagatelliseert. Macron vindt dat er niet zo'n grote crisis is als in 2015.

Gesloten centra in EU of buiten EU?

Frankrijk en Spanje braken gisteren een lans voor gesloten vluchtelingencentra in Europa. Daar moeten migranten terecht kunnen van zodra ze in Europa aankomen en daar blijven ze ook totdat hun asielaanvraag bestudeerd is. Daarvoor moet er Europese solidariteit en onmiddellijke financiële steun zijn, zo stelde Macron gisteren na een onderhoud met de nieuwe Spaanse premier Pedro Sanchez.

Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk pakte eerder deze week nog uit met het voorstel om buiten de Europese Unie centra in te richten waar economische vluchtelingen en migranten van elkaar gescheiden worden. In dergelijke 'regionale ontschepingscentra' zou bekeken worden wie nood heeft aan internationale bescherming en wie een economische migrant is, en dus geen recht heeft op asiel in Europa.

Terugsturen

Als er na de Europese top geen Europese regeling uit de bus komt om migranten die in Duitsland aankomen, terug te kunnen sturen naar de landen waar ze het eerst zijn geregistreerd, dan wil Seehofer asielzoekers beginnen terugsturen aan de Duitse grenzen.

De leiders van de 'asielweigerende' Visegrad-landen Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije komen niet naar Brussel omdat er alleen over oplossingen zou worden gesproken die zij al eerder hebben afgewezen. Zij willen niet weten van een verplicht spreidingsplan en vragen dat de grenzen eerst dicht gaan.

Italië wilde eerst ook niet komen, maar heeft intussen wel toegezegd, net als vijftien andere lidstaten. Het gaat om Frankrijk, Duitsland, Spanje, Oostenrijk, Bulgarije, Griekenland, Malta, Nederland, Luxemburg, Denemarken, Zweden, Finland, Slovenië, Kroatië en België, kondigde de woordvoerder van de Commissie aan. "De uitnodiging blijft open, iedereen is uitgenodigd, maar er is ook niemand verplicht om te komen", zei hij.

Volgende week echte top

Alle EU-leiders zijn volgende week wel aanwezig bij een echte top, waar migratie ook een hoofdrol speelt. Er staat veel op het spel. Als lidstaten op eigen houtje grenscontroles gaan invoeren, is het gedaan met het vrije verkeer van personen in Europa.

Het topoverleg in het gebouw van de Europese Commissie begint om 15 uur en duurt naar verwachting een uur of vier.