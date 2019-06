Brussel daalt op lijst van duurste steden TT

26 juni 2019

16u39

Bron: Belga 0 Brussel is het voorbije jaar wat gedaald op de lijst van duurste steden voor expats. Onze hoofdstad bezet nu wereldwijd de 77ste plaats. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst opgesteld door adviesbureau Mercer. Bij de vorige meting was er nog een sterke stijging voor Brussel, van plaats 104 tot 67.

Bij de rangschikking met de 200 duurste steden voor expats wordt rekening gehouden met onder meer de kost om te wonen, transport, eten of vrije tijd.

Dit jaar zijn vooral de Aziatische steden flink gestegen in de rangschikking. Volgens Mercer komt dat door de dynamische huizenmarkt en de hoge prijzen voor consumptiegoederen. De daling van Brussel is volgens Mercer vooral het gevolg van de beweging van andere steden in de ranking, onder meer door de zwakkere euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Helemaal bovenaan de lijst staat Hongkong, gevolgd door Tokio, Singapore en Seoel. De duurste stad in Europa is Zürich.