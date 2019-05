Brussel als bestemming voor eerste buitenlandse reis Oekraïense president ses

29 mei 2019

15u41

Bron: Belga 1 De nieuwe Oekraïense president Volodymyr Zelenski heeft voor zijn eerste buitenlandse reis als staatshoofd Brussel als bestemming gekozen. Hij bezoekt er maandag en dinsdag de Europese Unie en de Navo.

Op de agenda van Zelenski staan gesprekken met Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

De president zal zijn gesprekspartners inlichten over zijn hervormingsagenda. Ook zullen ze internationale pistes bespreken om het conflict met pro-Russische separatisten in het oosten te beëindigen, luidt het in een mededeling.

De 41-jarige Zelenski legde vorige week de eed af als president. Hij is een politieke nieuwkomer, die jarenlang de rol van president in een televisieserie vertolkte. Bij zijn aantreden beloofde Zelenski de prowesterse koers van Kiev te behouden en hervormingen door te voeren om de wijdverspreide corruptie aan te pakken.