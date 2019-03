Brunei voert lijfstraffen terug in: dood door steniging voor homoseksuelen en amputatie voor dieven AW

28 maart 2019

11u34

Bron: The Guardian, Amnesty International 0 Vanaf 3 april zal Brunei, een klein land in Zuidoost-Azië, gruwelijke lijfstraffen herinvoeren. Daaronder ook de dood door steniging voor mannen en vrouwen die zich “schuldig maken aan homoseksualiteit”. En dieven verliezen hun hand als ze betrapt worden.

De nieuwe straffen werden alvast opgenomen in het Bruneise Wetboek van Strafrecht en zullen vanaf 3 april in werking treden. Daarmee lapt de sultan van het Zuidoost-Aziatische land, Hassanal Bolkiah, de internationale mensenrechtenwetgeving aan zijn laars: daarin staat dat lijfstraffen in alle vormen verboden zijn.



Islamistische wet

In 2014 kondigde Brunei al aan dat het strafrecht zich meer zou baseren op de sharia, de “islamitische wet”. In die islamitische wet staan lijfstraffen waaronder steniging, zweepslagen en amputaties omschreven. Ook de doodstraf zou terug worden ingevoerd voor ernstige misdrijven. Op die manier verving het Zuidoost-Aziatische land twee rechtssystemen – het burgerlijke recht en het islamitische recht – door één: de sharia.



Enkele nieuwe regels werden doorheen de jaren alvast doorgevoerd. Alcohol is strikt verboden en wie op vrijdag niet deelneemt aan het gebed, vliegt de gevangenis in. Door verzet van de internationale gemeenschap duurde het echter een tijdje voordat de strengste fragmenten uit de islamitische wettekst geïmplementeerd konden worden.



Nu het dan toch zover is, roept Amnesty International op om op te treden als internationale gemeenschap. “Het legaliseren van deze wrede en inhumane straffen is verwerpelijk”, aldus Rachel Chhoa-Howard lid van Amnesty International in Brunei. “Sommige van deze ‘misdrijven’ – zoals seksuele handelingen tussen volwassenen van hetzelfde geslacht – zouden niet eens als misdaad beschouwd moeten worden”, voegt ze eraan toe.

Homoseksualiteit

Twee personen van hetzelfde geslacht die seks met elkaar hebben was altijd al een strafbaar feit in Brunei maar vanaf april wordt een gevangenisstraf vervangen door de doodstraf. Dat geldt overigens ook voor verkrachting en overspel. En terwijl eerder werd gezegd dat de sharia voor alle inwoners zou gelden - ook voor de boeddhisten en christenen - beweert de sultan nu dat de islamitische wet enkel zal gelden voor moslims , die twee derde van de bevolking in Brunei uitmaken.