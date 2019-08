Bruidspaar overleeft bomaanslag op trouwfeest in Kaboel: “Ik zal nooit meer gelukkig zijn” KVDS KG IB Daimy Van den Eede

18 augustus 2019

15u20

Bron: ANP, Belga, BBC, AD 56 UPDATE Een kersverse bruid en bruidegom hebben de verwoestende bomaanslag van zaterdagavond tijdens hun trouwreceptie in de Afghaanse hoofdstad Kaboel overleefd, maar vele van hun familieleden niet. Intussen zijn al zeker 63 doden en 182 gewonden geteld. “Ik zal dit nooit kunnen vergeten, hoe hard ik dat ook probeer”, snikt de bruidegom.

Bruidegom Mirwais haalt tegenover lokale media terug hoe hij enkele uren voor de explosie nog vrolijke gasten welkom heette op het feest. Slechts enkele uren later zag hij de vele lichamen weggedragen worden.

Diep verdriet

“Mijn geluk is omgeslagen in diep verdriet”, zegt hij. “Ik ben mijn broer kwijtgeraakt, vrienden, familieleden. Ik zal in dit leven nooit meer geluk kunnen vinden. Ik zal het nooit kunnen vergeten.”





Hij vertelt ook hoe zijn familie en zijn bruid in shock zijn. “Ze kunnen niet meer praten. Mijn bruid valt steeds flauw.” Haar vader laat lokale media weten dat 14 leden van hun familie ook om het leven zijn gekomen.





Op foto’s is te zien hoe de eerste begrafenissen al hebben plaatsgevonden. Bruidegom Mirwais is er niet bij geweest. “Ik kan niet naar de begrafenissen. Ik voel me zo zwak”, zegt hij. “Ik weet dat dit niet het laatste lijden van ons Afghanen zal zijn. Dat lijden zal doorgaan.’’ (lees hieronder verder)

De explosie vond volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zaterdagavond plaats rond 22.40 uur lokale tijd - 20.10 uur in België - in het feestzalencomplex Dubai City, in het westen van de stad. Op het feest waren meer dan 1.000 genodigden aanwezig. De bom zou zijn afgegaan bij het podium waar muzikanten optraden.

Huilend

Volgens een getuige waren er in dat gedeelte van de zaal vooral mannen bijeen. “Iedereen liep roepend en huilend naar buiten. De zaal hing vol rook. Bijna iedereen die bij de mannen was, is dood of gewond”, zei Mohammad Farhag, die zich op het ogenblik van de ontploffing in een andere ruimte bevond.

Een woordvoerder van de taliban, Zabihullah Mujahid, ontkende via een bericht op WhatsApp de betrokkenheid van zijn organisatie en veroordeelde de aanslag. Het weerhield er de Afghaanse president Ashraf Ghani niet van om de groepering via Twitter te beschuldigen. “De taliban kunnen zichzelf niet vrijpleiten. Zij bieden een platform voor terroristen.’” Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag intussen opgeëist via het persbureau Nashir.

Zeventiende aanslag dit jaar

De aanslag op het trouwfeest was de zeventiende grote aanslag in de hoofdstad Kaboel sinds januari. Bij de vorige zestien werden volgens de autoriteiten minstens 113 mensen gedood en meer dan 700 gewond.

Op 7 augustus kwamen in Kaboel bij de ontploffing van een autobom gericht tegen Afghaanse veiligheidstroepen 14 mensen om het leven en vielen 145 gewonden. De slachtoffers waren grotendeels vrouwen, kinderen en andere burgers. Die aanslag werd opgeëist door de taliban.

Vredesonderhandelingen

Het geweld vindt plaats terwijl de Verenigde Staten en de taliban een akkoord proberen te sluiten dat de weg moeten openen naar vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de islamistische organisatie. Volgens Amerikaanse bronnen is zo’n akkoord nakend, maar moeten er nog enkele punten uitgeklaard worden.