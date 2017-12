Bruiden geven elkaar het jawoord tijdens eerste homohuwelijk in Australië Rosa Oosterhoff

12u32

Bron: AD 1 Getty Images Deze week stemden de Australiërs voor het homohuwelijk. Amy Laker (29) en Lauren Price (31) mochten daar als eerste van profiteren. Ze hadden de dag eigenlijk achttien maanden geleden al gepland. "Maar nu was het ook nog eens legaal."

De bruiden, allebei gekleed in een witte jurk, verzegelden hun huwelijk met een kus. Ze wilden de ceremonie in Sydney simpel houden. "En dat hebben we ook gedaan", zo vertellen de bruiden aan het Australische 9News. Toch was de dag voor hen extra speciaal: ze vormen het eerste homokoppel dat legaal in Australië trouwt.



Maar liefst 65 familieleden en vrienden kwamen langs om de bijzondere bruiloft mee te maken. Amy en Lauren trouwden op een zonnige zaterdagmiddag onder een bloemenboog in het Macarthur Park.

Getty Images

Voorrang

De meeste homokoppels moeten wat langer wachten met het geven van het jawoord. Zij kunnen pas vanaf 9 januari trouwen. Amy en Lauren hadden geluk: zij kregen voorrang omdat enkele familieleden al een vlucht hadden geboekt vanuit Wales. Ook enkele andere stellen die haast maakten mochten dit weekend al trouwen.

Getty Images Bruiden Amy Laker en Lauren Price

Referendum

Lange tijd was het voor lesbiennes en homoseksuelen helemaal niet mogelijk om in Australië te trouwen. Sinds kort mogen ze dit wel, dankzij een referendum dat afgelopen week gehouden werd. Uit een peiling bleek dat 61,6 procent van de Australiërs voor invoering van het homohuwelijk was.

Hoewel de uitslag niet bindend was beloofde de Australische premier Malcolm Turnbull voor Kerstmis een wet klaar te hebben. "Het resultaat is ondubbelzinnig, het is overweldigend. Ze stemden voor eerlijkheid, voor toewijding en ja, voor liefde", aldus de premier.

36ste land

Toen de uitslag live bekend werd gemaakt, braken duizenden voorstanders van de wet in een park in Sydney dan ook uit in gejuich. Australië is het 36ste land dat het huwelijk voor partners van gelijke sekse invoert.

EPA Sydney Opera House viert de invoer van het homohuwelijk