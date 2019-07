Bruid in spe faket terminale kanker om geld voor haar droomhuwelijk te krijgen Sven Van Malderen

25 juli 2019

17u47

Bron: The Mirror 6 Toppunt van egoïsme: in Manchester heeft een bruid in spe gefaket dat ze terminale kanker had. Op die manier wilde ze 15.000 pond (16.700 euro) in de wacht slepen om haar droomhuwelijk te kunnen organiseren.

Wish for a wedding is een Britse liefdadigheidsorganisatie die de laatste wens vervult van koppels die de dood in de ogen kijken. Toen Carla Louise Evans (29) kwam aankloppen, ging ook voor haar de portefeuille open. Dankzij het geld dat ze kreeg, zou ze zelf nog maar 500 euro moeten ophoesten voor haar bruiloft.

Het verhaaltje dat de vrouw opdisselde, zou echter één grote leugen blijken. Nee, ze had helemaal geen terminale kanker. En ook van leverfalen was geen sprake. Om de tegenpartij op het verkeerde been te zetten, had ze simpelweg de handtekening van een arts vervalst.

Op borg vrij

Evans bleek zelfs geen patiënte van dokter Carter te zijn. “Als we een aanvraag ontvangen, controleren we altijd of de patiënt in kwestie wel degelijk ziek is en nog maar een paar maanden te leven heeft. In dit geval bleek het al snel om leugens te gaan en hebben we de politie verwittigd.”

Evans gaf in de rechtbank toe dat ze de boel probeerde te belazeren. Ze is op borg vrijgelaten, maar riskeert nog een celstraf tussen zes maanden en drie jaar. Wish for a wedding organiseert jaarlijks tussen de vijf en tien huwelijken voor koppels waarbij een van de partners terminaal is.