Bruid in shock nadat echtgenoot (31) op huwelijksreis plots sterft aan nooit gediagnosticeerde kanker: "Ik heb zoveel gehuild dat ik geen tranen meer over heb" IB

09 juli 2018

04u15

Bron: The Mirror 0 De 33-jarige Aimee kreeg de schok van haar leven toen na drie dagen huwelijksreis, haar man plots overleed. De ene dag was de 31-jarige Alan nog springlevend en er zich totaal niet van bewust dat hij ziek was, de volgende dag was hij plots dood. “In slechts twaalf uur is hij verandert van ‘normaal’ naar dood. Hij wist niet dat hij kanker had. Het is verschrikkelijk”, zegt zijn aangedane bruid.

Alan uit Morley in het Engelse Yorkshire, werd op 27 mei in Capeverdië plots erg ziek. Hij was toen net drie dagen op huwelijksreis met zijn kersverse vrouw Aimee. De tuinman en zijn vrouw waren hadden een aantal dagen gerelaxt aan het zwembad, toen het noodlot toesloeg.

Alan voelde zich in de loop van de dag zo ziek dat hij nog voor het diner in bed moest gaan liggen. Rond middernacht ging werd hij wakker en ging het nog steeds niet goed. “Ik probeerde hem te kalmeren”, zegt Aimee, “maar hij was heel erg stil.”

Voedselvergiftiging

Om vier uur ’s nachts had Alan zoveel last van maagpijnen en krampen dat Aimee een noodverpleegster belde. Zij concludeerde na onderzoek dat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging ging en schreef hem medicatie voor. Ze beloofde om acht uur ’s morgens terug te komen om meer testen te doen.

Toen ze vier uur later met een dokter terugkwam, bleek Alan zo zwak te zijn dat de arts amper zijn polsslag nog voelde. “Ik wist niet wat er gebeurde, zegt Aimee. “Ze vroegen me om uit de kamer te gaan, omdat zijn toestand snel verslechterde. Ik belde huilend mijn moeder op. Ik was bang dat hij zou sterven. Ze begreep er niets van.”

"Geen tranen meer over"

Zeker een uur wachtte Aimee in haar eentje buiten, tot iemand haar weer kwam halen. “Ik vroeg meteen of Alan oké was, of hij stabiel was. En toen vroegen ze me om even mee te komen naar een kamertje. Toen wist ik dat hij dood was”, zegt de vrouw.

Enkele dagen later vloog Aimee alleen terug naar huis, het lichaam van Alan volgde twee dagen later. Uit een autopsie bleek dat de man longkanker had. Ook op zijn lever werden kankercellen gevonden. “In slechts twaalf uur is hij veranderd van ‘normaal’ naar dood. Hij wist niet dat hij kanker had. Het is verschrikkelijk”, zegt Aimee. “Ik heb al zoveel gehuild dat ik geen tranen meer over heb.”