Brugramp Genua kost steenrijke kledingfamilie Benetton miljarden én imago: "Schaam je voor je winst" Caspar Naber

17 augustus 2018

08u34

Bron: AD.nl 9 De instorting van de verkeersbrug bij Genua raakt de wereldberoemde kledingfamilie Benetton flink in de portemonnee. Zij is de belangrijkste aandeelhouder van infrastructuurconcern Atlantia, het moederbedrijf achter de Italiaanse beheerder van de Morandibrug, Autostrade per l'Italia.

Het aandeel Atlantia daalde dinsdag na het instorten van de brug al met vijf procent op de beursvloer in Milaan. Vanmorgen kelderde de koers met maar liefst 24 procent, waardoor het moederbedrijf in één klap 4,6 miljard euro minder waard werd.



De Benettons bezitten (via een Luxemburgse holding) 30 procent van de aandelen van Atlantia. De naamloze vennootschap is Europa's grootste private wegbeheerder met ruim 5.000 kilometer snelweg onder zijn beheer. Deze moedermaatschappij heeft in verschillende landen dochterbedrijven. In Italië is dat Autostrade per l'Italia, uitbater van de helft van het Italiaanse snelwegennetwerk én concessiehouder van de tolweg A10 (Franse grens-Genua) met daarin de Morandibrug.

Winstbejag

Als belangrijkste aandeelhouder van de holding waaronder de ingestorte verkeersbrug bij Genua valt, komt de familie Benetton flink onder vuur te liggen. In de Italiaanse kranten en op sociale media regent het beschuldigingen aan het adres van de Benettons. Zo schrijft iemand op Twitter: "Schaam je voor je winst! Jullie hebben tientallen onschuldigen de dood ingejaagd."



De kledingketen is op de berichtensite ook het mikpunt van talrijke cynische woordgrappen zoals #UnitedColorsOfAssasini en #UnitedDeathOfBenetton. Ze verwijzen naar de uitgesproken reclamecampagnes uit de jaren tachtig waarmee de Italiaanse kledingketen wilde laten zien dat ze zich maatschappelijk verantwoordelijk voelde. In die campagnes onder de slogan 'United Colours of Benetton' werden openlijk onderwerpen aangekaart zoals racisme, seksisme, armoede en milieubewustzijn.

Die maatschappelijke betrokkenheid heeft plaatsgemaakt voor puur winstbejag, vinden veel Italianen. "Van elke 100 euro tol ging 2,40 euro naar de staat. De overige 97,60 euro diende om de veelbelovende campagnes te financieren van #Benetton en #Gavio (topman van Autostrade). Mogen we een beetje boos zijn?" vraagt iemand zich hardop af.

#AutostradePerLIItalia #Benetton #genova risarcimenti a calci nei denti! Vergognatevi per i vostri profitti avete ucciso decine di innocenti — rosifontana(@ rosifontanapr) link

Su 100€ di pedaggio che incassa #UnitedColorsOfAssassini solo 2,40 € vanno allo Stato

I restanti 97,60 ingrassano i culi dei #Benetton e dei #Gavio che finanziano campagne promerda invece di fare manutenzione

Possiamo essere un po' incazzati? #Genova #delinquenti #Atlantia Sabrina 🖤🖤🖤 🇮🇹(@ PiovonoRoseNere) link

Autostrade

De Atlantia-dochter ligt ook flink onder vuur. De Italiaanse premier stelde gisteren dat de A10-beheerder verantwoordelijk is voor de ramp met de ingestorte brug. Volgens premier Conte staat dat buiten kijf omdat die verantwoordelijkheid is vastgelegd in de overeenkomsten waarmee Autostrade per l'Italia de autosnelwegen exploiteert.

De Italiaanse ministers van Binnenlandse Zaken en Transport kondigden al aan dat ze de aan het bedrijf verleende concessie voor het beheer van de A10 willen intrekken. "Autostrade verdiende via tolheffingen miljarden euro’s aan de snelweg, maar gebruikte dat geld niet waarvoor het bestemd was: het onderhoud", zei minister Matteo Salvini (Binnenlandse Zaken).

Zijn collega van Transport verwijt de Atlantia-dochter dat ze haar contractuele verplichtingen niet nakwam. Minister Danilo Toninello spoorde de top van de wegbeheerder aan om op te stappen. Autostrade kan volgens hem ook hoge boetes verwachten "die kunnen oplopen tot 150 miljoen euro".

Autostrade weerlegde gisteren de kritiek. "We voerden voortdurend controles uit, zelfs meer dan wettelijk verplicht was. We hadden geen enkele reden om aan te nemen dat de brug een gevaar vormde." Tegelijkertijd kondigde het bedrijf aan dat de raad van bestuur volgende week in spoedzitting bijeenkomt.