Brug van half miljard euro over Congostroom moet Brazzaville met Kinshasa verbinden jv

08 november 2018

16u50

Bron: dpa 0 Een 550 miljoen dollar (480 miljoen euro) dure tolbrug over de Congostroom moet voor het eerst Brazzaville met Kinshasa verbinden.

Een akkoord hierover is door de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en de regeringen van Cong en Congo-Brazzaville ondertekend in de marge van een investeerdersontmoeting in Zuid-Afrika. De Afrikaanse Ontwikkelingsbank zal instaan voor de financiering van het project, zo heeft ze bekendgemaakt.

De brug moet zowat 1.600 meter lang worden en plaats bieden aan een viervaksweg, een spoorlijn en een voetgangersgedeelte. Aan beide zijden zullen nieuwe grensovergangen komen.

Tot vandaag zijn de dichtst bij elkaar liggende hoofdsteden ter wereld enkel via een veerboot met elkaar verbonden. Brazzaville telt naar schatting 1,8 miljoen inwoners, Kinshasa minstens 12 miljoen.