Brug in India stort in: 1 dode en 16 gewonden

04 september 2018

17u44

Bron: Belga 0 In de oostelijke Indiase stad Kolkata is vandaag een brug over een spoorweg ingestort. Daarbij verloor iemand het leven terwijl nog zestien andere mensen gewond raakten. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

De brug zou meer dan veertig jaar oud zijn, aldus nieuwszender NDTV. Er reden meerdere voertuigen over toen ze naar beneden donderde. Reddingswerkers zoeken momenteel naar mensen die mogelijk nog onder het puin liggen, zegt de politie.

Het instorten van oude en verouderende structuren is geen zeldzaamheid in India. Twee jaar geleden stortte een fly-over in de stad Kolkata in. Daarbij kwamen 24 mensen om het leven en zowat 70 anderen raakten gewond. KP Rao, de woordvoerder van de bouwfirma IVRCL, verklaarde toen dat een draagbalk was omgevallen, waardoor een andere balk het had begeven.