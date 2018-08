Brug in Genua wordt niet hersteld door zelfde wegbeheerder kg

28 augustus 2018

16u07

Bron: Belga 0 De Italiaanse regering wil de wederopbouw van de ingestorte brug in Genua niet overlaten aan de in onmin geraakte snelwegexploitant. Het bedrijf Autostrade per l'Italia moet het geld geven, "maar wij bouwen de brug weer op", zei minister van Verkeer Danilo Toninelli dinsdag op radiozender Anch'io.

Iets anders doen zou een gebrek aan respect zijn tegenover de families van de slachtoffers en de inwoners van de stad, zei de politicus van de Vijfsterrenbeweging. De regering geeft de door de familie Benetton gecontroleerde snelwegbeheerder de schuld voor de instorting van de brug twee weken geleden, waarbij 43 mensen om het leven kwamen.

Architect

Een nieuwe brug zou mogelijk door de Italiaanse toparchitect Renzo Piano ontworpen kunnen worden. De 80-jarige bouwheer is van geboorte afkomstig uit Genua. Hij denkt sinds de instorting van de brug aan niets anders meer, zei hij volgens het persagentschap Ansa. Vandaag stelde hij de president van de regio Ligurië, Giovanni Toti, zijn idee voor een vervangende brug voor. Het werk van de Italiaan staat overal ter wereld, zo heeft hij onder andere het Centre Pompidou in Parijs en de Potsdamer Platz in Berlijn ontworpen.

"Absurd"

Toninelli had maandag voor een parlementaire commissie gezegd dat de instorting van het Polcevera-viaduct "absurd" en "vermijdbaar" was. Een gevolg van de ramp is dat de regering het beheer van snelwegen door private concessionarissen opnieuw wil nationaliseren. Daarover heerst er wel onenigheid met coalitiepartner Lega.