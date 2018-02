Bruce (54) kwam in houtversnipperaar terecht toen hij buurvrouw hielp in tuin en nu is politie moordonderzoek gestart Koen Van De Sype

09 februari 2018

19u34

Bron: News.com.au, Metro 2 “Een van de gruwelijkste dingen die ik ooit zag.” Zo omschreef politie-inspecteur Paul Algie uit het Australische Queensland de plaats waar Bruce Saunders (54) in november vorig jaar aan zijn einde kwam. De man had met twee vrienden een buurvrouw geholpen in de tuin en was toen het werk bijna klaar was in de houtversnipperaar terechtgekomen. Seconden later was hij dood.

Het incident gebeurde op het platteland, twee uur ten noorden van Brisbane. Saunders was al drie weekends met een paar vrienden aan het werk bij de buurvrouw. Zij was pas haar echtgenoot verloren en wilde haar eigendom verkopen. Even voor ze er op de avond van 12 november mee zouden stoppen omdat het donker werd, sloeg het noodlot toe.

Verstrikt

De politie noemde de omstandigheden “gruwelijk”, maar verklaarde meteen ook dat ze niet uitging van kwaad opzet. De man zou tijdens het werk verstrikt geraakt zijn in wat takken en op die manier in de versnipperaar zijn getrokken. Zijn twee vrienden zouden nog geprobeerd hebben om hem eruit te halen, maar tevergeefs. “Het was echt vreselijk”, volgens inspecteur Algie. “Zijn vrienden zagen het gebeuren en konden niets doen. Ze zijn zwaar getraumatiseerd.”

Zelf noemde de inspecteur het “een van de gruwelijkste dingen die ik ooit zag”. “Ik ben er vanmorgen heen gegaan”, zei hij vlak na de feiten, “om met enkele politiemensen te spreken die uit Brisbane zijn gekomen om te helpen. Er kon echt niets meer voor de arme man gedaan worden.”

Aanvankelijk dacht de politie dus dat het om een tragisch ongeval ging, op de laatste dag dat de mannen de versnipperaar zouden gebruiken, maar vandaag kwam het bericht dat het toch om een verdacht overlijden zou gaan. De politie heeft intussen een moordonderzoek opgestart.

Forensisch team

Afgelopen weekend viel de politie al binnen op het landgoed in Goomboorian waar de man stierf en daar werden enkele “interessante zaken” blootgelegd. Die zijn meegenomen voor onderzoek door een forensisch team. Over de details wil de politie voorlopig niets meer kwijt dan dat het om enkele “veelbelovende sporen” gaat, dixit inspecteur Gary Pettiford. De interventie kwam er nadat enkele kennissen van het slachtoffer de politie hadden gecontacteerd met informatie.

De politie zou de eigenares alvast niet linken aan de dood van de man. Zij zou “extreem onder de indruk” geweest zijn en werkte al zo goed mogelijk mee aan het onderzoek.

Motief

De politie kan ook nog niet kwijt of de moord gepland was of spontaan gebeurde. Ze verklaarde wel dat er gezocht wordt naar een motief. Ook of Saunders al dood was vóór hij in de versnipperaar terechtkwam, is iets waarover de politie niets wil zeggen. “Ik heb er wel vertrouwen in dat we binnenkort iemand in staat van beschuldiging kunnen stellen”, klonk het wel.