Bromfietser randt voetgangster aan, beelden choqueren #MeToo-beweging in moslimlanden





26 januari 2018

De 22-jarige Amanda werd twee weken geleden aangerand terwijl ze op weg was naar een treinstation in West-Java, Indonesië. Een bromfietser greep naar haar borsten, om er vervolgens razendsnel vandoor te racen. De jonge vrouw bleef huilend en in shock achter, maar dacht er toch aan om de nummerplaat van de bromfiets te noteren en de beelden op te vragen van een bewakingscamera in de buurt.

Met de opname stapte ze naar de politie, maar die nam de zaak niet serieus en stuurde haar van het kastje naar de muur.

In een laatste poging om gerechtigheid te laten geschieden, klopte het slachtoffer aan bij @InfoDepok. Deze instagramaccount met duizenden volgers maakte de beelden wereldkundig. De video zette de #MeToo-beweging in Indonesië en andere moslimlanden op stelten. En de politie met de rug tegen de muur. Die kon ineens toch snel een verdachte lokaliseren en oppakken. Het gaat om een 29-jarige man uit Depok. De aanranding blijft dus niet zonder gevolg.

Amanda krijgt intussen alle lof omdat ze zelf het heft in handen heeft genomen.