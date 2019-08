Brokstukken van Boeing 787 vallen naar beneden in Rome Redactie

12 augustus 2019

09u18

Bron: AP 0

Fragmenten van een Boeing 787 zijn zaterdag naar beneden gevallen in Fiumicino, een buurt in Rome. De brokstukken, sommige zo’n 10 centimeter groot, hebben daken en auto’s beschadigd. Het toestel van lagekostenmaatschappij Norwegian Air was net opgestegen op de luchthaven van de Italiaanse hoofdstad en was op weg naar Los Angeles. Maar het vliegtuig keerde vrijwel meteen terug naar de luchthaven van Rome toen de piloten een probleem met een van de motoren opmerkten. De inzittenden zijn veilig uit het vliegtuig gehaald, en ook door de brokstukken is niemand gewond geraakt. De Boeing 787 wordt op dit moment grondig onderzocht door experts.