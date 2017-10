Brokstuk valt van bekend bouwwerk Firenze en doodt toerist FT

17u09

Bron: Corriere della Sera 0 AFP De Santa Croce-basiliek is een van de bekendste kerken in Firenze en een echte toeristische trekpleister.

Een brokstuk van de bekende Santa Croce-basiliek in Firenze is vandaag van dertig meter hoogte naar beneden gevallen. Een toerist kwam daarbij om het leven. Het gaat om een 52-jarige man uit Spanje. De steen, die ongeveer 40 op 40 centimeter groot was, maakte hoogtstwaarschijnlijk deel uit van een ornament van het godshuis waar onder anderen Galileo en Michelangelo een graf hebben. Italiaanse hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niets meer doen voor de man. De basiliek sluit tot en met zondag haar deuren voor onderzoek.