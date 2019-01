Brokstuk aangespoeld op strand in Nederland, melder denkt aan vliegtuig vermiste voetballer Emiliano Sala Redactie Rotterdam

31 januari 2019

00u02

Bron: AD.nl 1 Op het strand van de Nederlandse Maasvlakte bij Rotterdam is vanavond een brokstuk gevonden. De politie kan nog niet zeggen waar het van is, maar sluit niet uit dat een deel van een vliegtuig is aangespoeld. De melder dacht bij het zien van het stuk aluminium meteen aan de Argentijnse voetballer Emiliano Sala, die verleden week verdween toen hij met een privévliegtuig van Frankrijk naar Engeland vloog.

Na de vondst van het brokstuk bij de Tweede Maasvlakte, richting Rockanje, riep de Nederlandse politie vanavond de hulp in van de brandweer en de Koninklijke Reddingsmaatschappij. Die zochten in het donker andere stranden ten zuiden af, zonder nog meer stukken te vinden. Met een drone wordt nogmaals gezocht.

Op het strand aan de westkust van Frankrijk spoelden eerder twee zitkussens aan, die vermoedelijk afkomstig zijn van het vliegtuig waarin Sala zat. Het privévliegtuig met de 28-jarige voetballer vloog vanuit Nantes over Het Kanaal naar zijn nieuwe club in Cardiff toen het vorige week maandag van de radar verdween.



De politie onderzoekt het in Rotterdam gevonden brokstuk morgenochtend. Dan wordt ook besloten wie het onderzoek naar de herkomst doet. Mocht het van een vliegtuig zijn, dan doet de landelijke eenheid dit. “We sluiten vooralsnog niets uit, maar het kan ook een brokstuk van een schip zijn.”

De voetballer had tijdens de vlucht nog een bericht naar zijn vrienden gestuurd. ‘Het toestel lijkt uit elkaar te vallen’, zei Sala tegen zijn vrienden en familie. “Als er over anderhalf uur geen nieuws is van mij, weet ik niet of iemand me komt zoeken. Papa, wat ben ik bang!”

Zoektochten naar het vermiste vliegtuig leverden voorlopig niets op.

Maasvlakte Rotterdam: Hier is een grote zoekactie opgestart met onder andere het droneteam. Er zijn vliegtuigonderdelen aangetroffen. Vermoedelijk van het vermiste vliegtuigje dat opsteeg uit Nantes naar Cardiff pic.twitter.com/opGGkHg4l3 MediaTV(@ mediatvnl) link

Inmiddels is het Drone-team van de Gezamenlijke Brandweer in de buurt van de Maasvlakte met de drone aan het zoeken boven de noordzee. De zeehavenpolitie is ook ter plaatse ter ondersteuning van de brandweer. pic.twitter.com/zUi9Vny4c3 MediaTV(@ mediatvnl) link

Beeld van de zoekactie vanuit de drone-bus van de brandweer in de buurt van de Maasvlakte. De zoekactie is al enkele tijd bezig opzoek naar mogelijk meer onderdelen van een vliegtuigje. pic.twitter.com/QwUXHaZem7 MediaTV(@ mediatvnl) link