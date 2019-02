Brokkenpiloot “moest uitwijken voor octopus” kv

06 februari 2019

17u04

Bron: BBC, Devon Live 1 De hulpdiensten moesten gisteravond uitrukken in Devon, een graafschap in Zuidwest-Engeland, omdat een man met zijn wagen in de gracht was beland. De 49-jarige bestuurder vertelde hen dat hij moest uitwijken voor voor een octopus die die de weg overstak.

De politie vond echter geen spoor van de octopus in kwestie. Octopussen komen wel voor in de zee voor de zuidkust van het Verenigd Koninkrijk, maar om op het pad van de bestuurder te belanden, zou het dier meer dan vijf kilometer over land en heuvels gekropen moeten zijn.

Na een check-up door de ambulanciers, werd de man gearresteerd op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Hij verbleef een nachtje in de cel en werd vandaag weer vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek.

