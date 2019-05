Broertjes (5 en 6) glippen weg naar zwembad terwijl mama slaapt en verdrinken jv

27 mei 2019

14u04

Bron: Local 10 News 0 Twee broertjes van amper vijf en zes jaar oud zijn verdronken in het zwembad van een appartementencomplex in North Lauderdale (Florida), waar ze woonden. De twee waren volgens de moeder ‘s avonds weggeglipt toen ze aan het slapen was. Er loopt een onderzoek naar de feiten.

De moeder, Wildine Joseph, beweert dat haar twee zoontjes, Ja’Kye Joseph (6) en Branario Minto (5), over de gesloten omheining van het zwembad van het appartementsgebouw waren gekropen. Minstens een van hen kon nog niet zwemmen, de jongens waren het nog aan het leren. De moeder vermoedt dat een van hen in het water gesprongen was en in moeilijkheden kwam. Zijn broer zou hem dan, volgens haar, zijn achternagesprongen.

Een getuige zag de moeder de twee uit het water trekken. Dat was vorige week woensdagavond rond 21u30. Familieleden probeerden hen nog te reanimeren, maar dat kon niet baten. De hulpdiensten kwamen te laat. Beide jongetjes werden nog overgebracht naar het ziekenhuis maar stierven. “Het spijt mij”, barstte Wildine Joseph voor de tv-camera’s in tranen uit. “Als ik bij hen geweest was, had ik hen nog op tijd kunnen redden.”

Er loopt een onderzoek naar de verdrinkingsdood. De politie is daarvoor op zoek naar getuigen. Het gezin kwam eerder al in aanraking met de Amerikaanse kinderbescherming, die voorlopig in het kader van het onderzoek twee andere kindjes (van 4 maanden en van 1 jaar) heeft weggehaald bij de moeder.