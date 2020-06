Broers uit Baltimore zaten 24 jaar onschuldig vast en krijgen elk 1,7 miljoen euro compensatie Joeri Vlemings

19 juni 2020

10u47

Bron: Washington Post 0 De moord waarvoor de broers Eric Simmons en Kenneth ‘JR’ McPherson 24 jaar in de cel zaten, hadden ze niet begaan. Vorig jaar werden ze vrijgelaten. De Amerikaanse staat kent hen nu een compensatie toe van 1,9 miljoen dollar elk, of 1,7 miljoen euro.

Vorig jaar werd de zaak tegen Eric Simmons (49) en Kenneth ‘JR’ McPherson (45), twee Afro-Amerikanen, herzien. Er kwamen fouten naar boven waaruit bleek dat de broers uit Baltimore onschuldig waren. De twee hadden een alibi voor de moord op de 21-jarige Anthony Wooden in Baltimore in 1994. De politie had een dertienjarige verdachte onder druk gezet en bedreigd met een aanklacht voor moord als hij Simmons en McPherson niet zou aanwijzen als de daders.

Een andere getuige, die beweerde dat ze de moord vanop de derde verdieping van haar appartement - vanop 45 meter afstand - zag gebeuren, was in een andere zaak een betaalde informante van de politie. McPherson was op het moment van de dodelijke schietpartij op een feestje in de buurt en Simmons lag toen gewoon thuis in zijn bed.

Eric Simmons is tevreden met de grote schadevergoeding, maar het brengt de verloren tijd niet terug voor hem. “Mijn moeder overleed in 2009, dat krijg ik niet terug”, zei hij aan de Washington Post. “Geld kan de tijd niet goedmaken dat cipiers op mij sprongen en mij afsloegen en in de isoleercel staken. Geld kan dat niet goedmaken.”

Toen hij nog in de cel zat, werd hij elke ochtend wakker met de vraag: “Is dit wel echt?” Nadat zijn beroep in 2010 afgewezen werd, wou Simmons eigenlijk gewoon niet meer wakker worden.