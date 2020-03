Broer van zelfmoordterrorist Manchester schuldig aan moord YV

17 maart 2020

16u49

Bron: BBC 1 Hashem Abedi, de jongere broer van de terrorist die bij een concert van Ariana Grande in Manchester (VK) drie jaar geleden een zelfmoordaanslag pleegde, is nu ook zelf schuldig bevonden aan moord.

Op 22 mei 2017 blies Salman Abedi zichzelf op in de foyer van de ‘Manchester Arena’ waar popster Ariana Grande een concert gaf. In totaal kwamen 22 concertgangers daarbij om het leven en 264 mensen raakten gewond. Zeven van de mensen die het leven lieten waren kinderen, het jongste slachtoffertje was amper 8 jaar oud.

Aanklagers beweerden dat Hashem even schuldig was als Salman, omdat hij zijn broer zou geholpen hebben de aanslag voor te bereiden. Dat ontkende Hashem. Volgens de rechtbank stond hij “schouder aan schouder” met zijn broer en was hij net zo schuldig aan de moord als de terrorist zelf. De straf is nog niet bekend.

Volgens de rechtbank had de verdachte samen met Salman Abedi chemicaliën, schroeven en nagels gekocht voor de geïmproviseerde bommen.