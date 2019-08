Broer van turnkampioene Simone Biles betrokken bij schietpartij waarbij drie doden vielen

mvdb

30 augustus 2019

13u21

Bron: Cleveland.com 2 De broer van olympisch turnkampioene Simone Biles (vier maal goud op de Spelen van Rio 2016) zit in de cel voor zijn betrokkenheid bij een schietpartij waarbij drie doden vielen.

Tevin Biles-Thomas (24) kreeg drie aanklachten te horen waaronder doodslag. Op oudejaarsavond 2018 liep een feestje in een appartement in de stad Cleveland in Ohio danig uit de hand.



Enkele ongenode gasten kregen te horen dat ze moesten vertrekken. Een daaropvolgende woordenwisseling leidde tot een schietpartij waarbij een 19-jarige jongen en twee jonge twintigers (21 en 23) het leven lieten. Voor alledrie kon geen hulp meer baten. Twee anderen raakten zwaargewond. Het pand boven een pizzeria was gehuurd via AirBnb.



Biles-Thomas is de eerste persoon die wordt aangeklaagd voor zijn betrokkenheid bij de schietpartij. Hij liep school in Cleveland en ging daarna het leger in. Turnkampioene Biles heeft nog niet gereageerd op de arrestatie van haar twee jaar oudere broer. De man blijft minstens tot 13 september achter slot en grendel.

