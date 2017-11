Broer van terrorist Mohamed Merah veroordeeld tot 20 jaar cel Redactie

19u16

Abdelkader Merah, de broer van Mohamed Merah die in maart 2012 zeven mensen heeft vermoord in Toulouse, onder wie joden en militairen, wordt vrijgesproken van medeplichtigheid aan die jihadistische reeks moorden. Maar hij wordt wel veroordeeld tot 20 jaar cel.

AFP Schets van Abdelkader Merah.

Abdelkader Merah wordt veroordeeld omdat hij samen met zijn broer lid is geworden van een terreurorganisatie, beslist de rechter van het hof van assisen in Parijs.

Mohamed Merah had in de ruime omgeving van Toulouse over verschillende dagen heen drie soldaten en een leerkracht en drie kinderen van een joodse school gedood. De dader stierf in een kogelregen van de politie.

Naast Abdelkader Merah zat nog een andere man in de beklaagdenbank. Hij staat niet terecht voor medeplichtigheid aan de moorden, maar zou Mohamed Merah onder andere een wapen hebben geleverd. De man kreeg 14 jaar cel