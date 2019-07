Broer van Pablo Escobar eist 100 miljoen dollar van Elon Musk: “Hij heeft mijn idee gestolen” Karen Van Eyken

Bron: Focus, Newsweek, TMZ 6 De broer van de beruchte drugsbaron Pablo Escobar heeft een eitje te pellen met Elon Musk. De CEO van Tesla zou het ontwerp van een vlammenwerper van hem hebben gestolen. Roberto Escobar (75) eist 100 miljoen dollar (ruim 89 miljoen euro) van Musk, uitbetaald in cash of in aandelen van Tesla.

Roberto Escobar mag dan minder bekend zijn dat zijn broer, toch wordt hij beschouwd als het financiële brein van het gevreesde Medellínkartel dat in de jaren zeventig en tachtig de wereldhandel in cocaïne domineerde. Na de dood van Pablo Ecobar op 2 december 1993 viel het kartel langzaam maar zeker uiteen en verloor aan invloed. Tegenwoordig is Roberto eigenaar van een speelgoedbedrijf, maar hij houdt er nog steeds van om zijn spierballen te rollen, ook al is hij nu 75 jaar oud, blind en slechthorend. En dat zal Musk geweten hebben.

De Colombiaan bedacht enkele jaren geleden namelijk een ‘speeltje’: een vlammenwerper waar mee letterlijk geld zou kunnen verbrand worden. Een ingenieur van Elon Musk zou in 2017 een bezoek gebracht hebben aan de productiesite in Colombia en het idee hebben gejat.

Musk Lanceerde zijn eigen vlammenwerpers met The Boring Company in 2018. Op een week tijd gingen ze allemaal de deur uit: 20.000 exemplaren aan 500 dollar per stuk. Het leverde 10 miljoen dollar op. Opvallend detail: om verzend- en douaneperikelen te voorkomen, herdoopte Musk het gadget tot ‘Not a Flamethrower’.

De vlammenwerper van Escobar, die inderdaad grote gelijkenissen vertoont, is de helft goedkoper en kost 249 dollar.

“Elon, we weten allebei dat je me bestolen hebt. Ik eis dan ook 100 miljoen dollar in baar geld of in Tesla-aandelen”, verklaarde Roberto. “Toen jij nog een kind was in de jaren tachtig regeerde ik de wereld. Jij hebt nu misschien 20 miljard dollar, maar ik verdiende dat bedrag vroeger op twee weken tijd.”

Het antwoord van Musk op Twitter was kort maar krachtig: “It’s Not a Flamethrower, Mr Escobar”.

“De tweet van Elon toont aan dat hij schuldig is”, argumenteerde Olof Gustafsson, de CEO van Roberto Escobars firma. “We zullen wel tot een akkoord komen, daar ben ik zeker van.”