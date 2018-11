Broer van Hondurese president in Miami opgepakt wegens drugssmokkel IB

24 november 2018

03u03

Bron: Reuters 0 De broer van de Hondurese president Juan Orlando Hernandez is vandaag gearresteerd in Miami. De veertigjarige advocaat wordt verdacht van drugssmokkel. Dat meldt de Hondurese regering zelf in een verklaring.

Juan Antonio ‘Tony’ Hernandez, advocaat van beroep, werd in Miami gearresteerd. De broer van de president is niet de eerste prominente Hondurees die door de Amerikanen opgepakt is in verband met drugssmokkel. Eerder werden nog drie parlementsleden gearresteerd.

Vorig jaar werd Tony Hernandez al in verband gebracht met het Hondurese drugskartel Cachiros. Een leider van die bende had tijdens een rechtszaak in maart in New York onder ede verklaard dat de broer van de president omgekocht was om drugsgeld te helpen witwassen. Hernandez zelf heeft altijd contacten met het kartel ontkend.

“Grote klap”

“Dit is een grote klap voor de hele familie”, verklaarde de Hondurese president Hernandez zelf in zijn thuisstad Gracias in het westen van Honduras aan journalisten. “Ik hoop dat het gerechtssysteem hem de kans geeft om zichzelf te verdedigen. Als familie zullen we voor hem doen wat we kunnen.”

De huidige president van Honduras, een conservatieve advocaat die in 2014 aan de macht kwam, voert een harde lijn tegen drugskartels en straatbendes en wordt daarin gesteund door de VS. Zijn harde beleid heeft geleid tot een afname van het aantal moorden, maar wordt door mensenrechtengroeperingen bekritiseerd.

Samenzwering

Ook de vorige president van Honduras, Porfirio Lobo, die tussen 2010 en 2014 aan de macht was, is door de Amerikanen gelinkt aan het Cachiros-kartel, maar ontkend de beschuldigingen. Een van zijn zonen werd vorig jaar in de VS wel veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf nadat hij schuldig bevonden werd aan een samenzwering om cocaïne het land in te brengen.