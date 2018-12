Broer van gewezen maffialid op straat geëxecuteerd in Italië ADN

26 december 2018

17u30

Bron: Belga 1 In de Italiaanse havenstad Pesaro is op kerstdag een broer van een gewezen maffialid op straat geëxecuteerd. Dat melden Italiaanse media op gezag van politie en gerecht. De broer van het slachtoffer werkte al een tijdje mee met het Italiaanse gerecht. Mogelijk gaat het om een afrekening in het milieu.

De executie vond dinsdag om 18.30 uur plaats op straat in Pesaro, een havenstad aan de Adriatische Zee. Twee gemaskerde mannen schoten de 51-jarige Marcello Bruzzese neer toen hij aan zijn huis arriveerde en in zijn auto zat. De daders kozen na de executie te voet het hazenpad en zijn spoorloos. Het slachtoffer laat een vrouw en twee kinderen achter.

De politie gaat voorlopig uit van een afrekening in het milieu. Het slachtoffer genoot bescherming van het Italiaanse gerecht en zijn broer Girolamo, een ex-lid van de maffiaclan 'Ndrangheta in Calabrië', werkt samen met het Italiaanse gerecht.



Volgens enkele Italiaanse kranten begon die samenwerking in 2003, nadat de maffioso een aanslag had gepleegd op Teodoro Crea, de leider van een naar verluidt bloeddorstige maffiaclan van het havengebied Gioa Tauro, in het zuiden van Italië. Dankzij allerlei inside-information die Girolamo Bruzzese aan de politie en het gerecht doorspeelde, werden er arrestaties verricht in het maffiamilieu.

