Broer van dader schietpartij Straatsburg veroordeeld voor doodsbedreigingen op Facebook AW

04 maart 2019

20u04

Bron: Belga 0 Malek Chekatt, de oudere broer van de dader van de aanslag op de kerstmarkt van Straatsburg, is maandag veroordeeld tot twaalf maanden cel waarvan zes met uitstel voor het uiten van doodsbedreigingen op Facebook.

De straf, die minder streng is dan wat het parket gevraagd had, gaat gepaard met een proeftijd van twee jaar met de verplichting om werk te zoeken. De rechtbank beval niet zijn hechtenis, en de Franse wet voorziet de mogelijkheid om korte straffen te vervangen door andere straffen.



De 38-jarige man, werkloos sinds de aanslag van Straatsburg, werd vrijdag opgepakt omdat hij "alarmerende" berichten op Facebook had gepost. "Vanavond open ik het nieuws op BFM, precies om 18.30 uur", had hij geschreven. "Alles is gepland. Veni vidi Vinci", voegde Malek eraan toe. Bij de berichten stond een foto van vijf (nep)wapens en een kogelwerend vest. Hij verontschuldigde zich later voor zijn Facebookpost, en zei dat hij overstuur was op dat moment.

"U was zich ervan bewust dat u opschudding, angst wilde veroorzaken, hoewel je duidelijk berouw hebt gehad", zei rechtbankvoorzitter Philippe Schneider. Hij vroeg Malek Chekatt te bewijzen dat het vertrouwen dat de rechtbank in hem stelt door hem niet naar de gevangenis te sturen "niet tevergeefs" is.

Aanslag in Straatsburg

Zijn broer Chérif Chekatt (29) bracht op 11 december vijf mensen om het leven en verwondde een tiental anderen in het centrum van Straatsburg. Na een klopjacht van twee dagen werd hij door een politiepatrouille doodgeschoten in een zuidelijke wijk van de stad. Hij had trouw aan IS (Islamitische Staat) gezworen volgens een video die de speurders op een USB-stick vonden.