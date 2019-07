Broer van aanslagpleger concert Ariana Grande komt in november voor Britse rechter tvc

30 juli 2019

15u24

Bron: Belga 0 De broer van de man die een zelfmoordaanslag pleegde in het Britse Manchester, zal in november voor de rechter verschijnen. Bij de aanslag op 22 mei 2017 vielen 22 doden.

Hashem Abedi, broer van Salman Abedi, die op 17 juli bij zijn aankomst in Londen werd gearresteerd, nadat hij door Libië was uitgeleverd, wordt beschuldigd van "moord, moordpoging en samenzwering met het doel mensenlevens in gevaar te brengen".

De politie verdenkt hem ervan de chemische stoffen te hebben aangeschaft die dienden voor het maken van de bom waarmee de aanslag werd gepleegd. Hij wordt er ook van verdacht de ontstekingsmechanismen te hebben gemaakt en de auto te hebben aangeschaft waarmee de onderdelen voor de bom werden vervoerd.

De man komt op 5 november voor de strafrechter in de Old Bailey-gerechtsgebouwen in Londen.

Op 22 mei 2017 liet Salman Abedi zijn bom exploderen op het einde van het concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande. 22 mensen kwamen om het leven, onder wie 7 kinderen, 260 mensen raakten gewond.

Hashem Abedi, 22 jaar, was voor de aanslag gevlucht uit Groot-Brittannië naar zijn geboorteland Libië.