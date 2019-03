Broer terrorist Straatsburg aangehouden na bedreiging: “Vanavond haal ik het nieuws, alles is gepland” TT

02 maart 2019

11u23

Bron: ANP 51 Een broer van de man die in december een dodelijke aanslag pleegde op de kerstmarkt in Straatsburg, is gisterennamiddag aangehouden omdat hij gedreigd had een aanslag te willen plegen.

De 37-jarige Malek Chekatt postte een foto op Facebook van vijf wapens en een kogelvrij vest. “Binnenkort een leven dat eindigt. Ik steek een kaars aan. Voorbereidingen voor een groot feest”, schreef hij erbij. “Vanavond haal ik het nieuws. Alles is gepland”, klonk het in een ander bericht.

Internetgebruikers die de boodschap lazen, waarschuwden de politie. Die pakte Chekatt meteen op, meldt de krant Dernières Nouvelles d'Alsace. In zijn woning werd een huiszoeking uitgevoerd terwijl er in de stad een terreuralarm werd afgekondigd. Nog voor hij werd opgepakt, poste Chekatt dat zijn berichten niet serieus genomen moesten worden. Uit de eerste elementen van het onderzoek zou effectief blijken dat er geen concrete terroristische dreiging was en dat Chekatt “psychologisch onstabiel” is.

De 29-jarige Chérif Chekatt schoot in december op de kerstmarkt om zich heen, waardoor vijf mensen om het leven kwamen. Hij werd na een klopjacht door de politie doodgeschoten. De ouders en twee broers van Chekatt werden toen gearresteerd, maar niets wees op hun betrokkenheid bij de terreurdaad en ze kwamen weer vrij.