Broer slachtoffer geeft emotionele knuffel in rechtszaal aan agente die zich van verdieping vergiste en man doodschoot in zijn eigen appartement

03 oktober 2019

12u22

Bron: CNN 0 Brandt Jean veegde een traan weg op de getuigenbank. Zijn stem stokte meer en meer. “Mag ik haar een knuffel geven?” vroeg de 18-jarige aan de rechter. Het mocht. De tiener omhelsde Amber Guyger, innig en lang. Guyger was net tot 10 jaar cel veroordeeld voor moord. Ze had vorig jaar als agente Brandt Jeans broer, Botham, doodgeschoten in zijn eigen appartement. De emotionele Brandt vergaf haar. Ook de rechter moest haar zakdoek bovenhalen.

Een ongezien tafereel in de rechtszaal in het Texaanse Dallas, waar het felbesproken proces tegen voormalig politieagente Amber Guyger (31) plaatsvond. Guyger schoot vorig jaar op 6 september de 26-jarige Botham Jean dood in zijn eigen appartement. Ze hield hem voor een indringer, want ze dacht dat het slachtoffer in háár appartement zat. Ze had zich van verdieping vergist.

Aanvankelijk luidde de aanklacht tegen Guyger doodslag, maar dat werd opgeschroefd naar moord. Zelf bleef Guyger altijd volhouden dat ze handelde uit zelfverdediging. Op het proces kwam aan het licht dat Guyger was afgeleid omdat ze aan het sexten was met haar politiepartner, met wie ze ook een seksuele affaire had. Dinsdag werd de voormalige agente veroordeeld voor moord. Ze kreeg tien jaar cel.

Vanop de getuigenbank sprak de broer van het slachtoffer, Brandt Jean, gisteren beklijvende woorden van vergiffenis. “Ik wil niet voor de tweede of honderdste keer zeggen wat jij, of hoeveel jij hebt weggenomen van ons”, zei Jean, amper 18. “Dat weet je zelf wel. Maar ik wil gewoon...” Jean moest even pauzeren. “Als je echt spijt hebt - en ik kan alleen voor mezelf spreken - dan vergeef ik jou. En ik weet dat als je het aan God vraagt, ook Hij je zal vergeven.”

Jean, die uit een erg katholiek nest komt, herhaalde dat hij uit eigen naam sprak, niet uit die van zijn familie. “Ik hou van jou zoals ik van iedereen hou”, zei hij met krakende stem. “Ik ga niet zeggen dat ik hoop dat je wegrot en sterft, zoals mijn broer dat deed. Persoonlijk wens ik je het beste toe. Ik wou dit nooit zeggen in het bijzijn van mijn familie, maar van mij moet je niet eens naar de gevangenis.”

De tiener zei dat zijn broer Botham echt zou willen dat Guyger haar leven nu in de handen van Christus zou leggen. “Nogmaals, ik zie je graag als mens, en ik wens je niks slechts toe.” Brandt Jean had het zichtbaar moeilijk en richtte zich tot rechter Tammy Kemp. “Ik weet niet of dit mogelijk is, maar mag ik haar een knuffel geven, alsjeblief? Alsjeblief?” “Ja”, antwoordde Kemp, die zelf vanop haar stoel op de achtergrond haar tranen aan het drogen was. Er was alleen nog gesnik te horen in de rechtszaal in Dallas.

Daarna knuffelde ook Tammy Kemp Amber Guyger, net voor ze tien jaar lang achter een celdeur zou verdwijnen.

