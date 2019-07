Broer slaat zus halfdood omdat ze ‘verkeerde’ man lief heeft, moeder beweert: “Ik kan mijn zonen niets verbieden”

KVE

18 juli 2019

14u58

Bron: Bild, Der Westen

86

Een broer (18) slaat met een honkbalknuppel in op zijn zus terwijl ze in Stuttgart staat te wachten op de trein. Het Afghaanse meisje (20) probeert zich te verweren, maar de slagen zijn te hard. Het is een vergelding omdat ze houdt van de ‘verkeerde’ man. Halfdood wordt ze achtergelaten. Ondertussen heeft de politie de jongeman opgepakt wegens poging tot moord.