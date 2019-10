Broer president Honduras veroordeeld voor drugsfeiten in New York IB

19 oktober 2019

02u22

Bron: Belga 0 In New York is de broer van de president van Honduras vandaag veroordeeld in een rechtszaak rond grootschalige cocaïnehandel. Juan Antonio ‘Tony’ Hernandez werd onder andere schuldig bevonden aan drugshandel en wapendelicten. De uitspraak volgt op 17 januari. Hernandez riskeert een celstraf.

Volgens de openbare aanklagers leidde Hernandez een operatie van een "door de staat gesponsorde drugshandel" van 2004 tot 2016, die was opgezet door zijn broer, president Juan Orlando Hernandez.

Tony Hernandez werd in november opgepakt in Miami en wordt beschuldigd van samenzwering om tonnen cocaïne naar de Verenigde Staten te importeren, wapendelicten en het afleggen van valse verklaringen. De openbare aanklagers noemden president Hernandez ook regelmatig tijdens het twee weken durende proces, maar legden hem nooit iets ten laste.

“Nieuws met grote droefheid ontvangen”

President Hernandez liet op Twitter weten dat hij het nieuws over de veroordeling van zijn broer "met grote droefheid" heeft ontvangen. "Wat kan er gezegd worden over een veroordeling die gebaseerd is op getuigenissen van openlijke moordenaars?", vroeg hij zich nog af. Verschillende mensen die getuigd hebben op het proces zijn drugshandelaars. Tijdens het proces tweette de president dat de beschuldigingen 100 procent vals, absurd en bespottelijk zijn.

MENSAJE AL PUEBLO HONDUREÑO Y COMUNIDAD INTERNACIONAL. https://t.co/OM4U0RbX5U Juan Orlando H.(@ JuanOrlandoH) link