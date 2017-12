Broer Lionel Messi spoorloos nadat bloed en wapen gevonden werden aan boord van zijn plezierboot Koen Van De Sype

15u53

Bron: La Capital, infobae.com 0 Twitter, Reuters “Ik ben op een zandbank gevaren en heb me verwond.” Dat is wat Matías Messi (35) – een oudere broer van de Argentijnse stervoetballer Lionel – gisteren aan een veiligheidsagent verklaarde nadat hij in een met bloed besmeurde plezierboot een haven in Fighiera was binnengevaren. Hij ging naar huis, maar toen de politie later behalve flink wat bloed ook een vuurwapen vond aan boord en hem wilde ondervragen, bleek de man nergens meer te bespeuren.

Het incident gebeurde gisterenmiddag op de Paranárivier, 250 kilometer van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Matías Messi kwam met zijn boot aan in de haven van de plaatselijke visclub en bleek onder het bloed te zitten. Zelf verklaarde hij dat hij een ongeval had gehad. Hij was op een zandbank gevaren en had zijn gezicht gesneden. Hij trok zelf naar de dokter en daarna naar huis.

Bloedvlekken

Toen de politie poolshoogte kwam nemen, ontdekte die “overal op de boot bloedvlekken” en een vuurwapen. Daarop beval openbare aanklager Jose Luis Caterina de rechercheurs naar het huis van Matías te gaan om hem een verklaring af te nemen en na te gaan of zijn oorspronkelijke verklaring wel klopte en of er niet nog andere mensen aan boord waren geweest. Maar in zijn woning was niemand meer en nu is de politie met man en macht op zoek naar hem. Er werd ook een aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor het onrechtmatig bezit van een vuurwapen. (lees hieronder verder)

🛥 Matías Messi, hermano del capitán de la Selección Argentina, deberá declarar tras chocar su lancha en la localidad santafesina de Fighiera | En el interior encontraron un arma pic.twitter.com/J3ICwwDjD5 RED 92(@ RED92cadadiamas) link

Matías kwam enkele maanden geleden ook al in het nieuws, nadat hij eind augustus met zijn wagen bij een zwaar ongeval betrokken raakte. Hij reed met zijn Audi in op een vrachtwagen in Pueblo Esther. Als bij wonder kwam hij er maar met lichte verwondingen vanaf.

Moordaanslag

Het is ook niet de eerste keer dat hij in aanraking komt met het gerecht. Vorig jaar kreeg hij een werkstraf nadat hij betrapt was met een wapen in zijn wagen en op de vuist was gegaan met enkele agenten. Hij moest ook wegblijven van drugs en alcohol. Ook in oktober 2008 was hij al eens opgepakt omdat hij een geladen vuurwapen onder zijn broeksriem had zitten.

In april 2011 overleefde hij zelfs een moordaanslag. Hij kon nog net wegduiken toen een schutter op een motor het vuur op hem opende voor zijn woning.

Uno de los hermanos de #LionelMessi sufrió un accidente en lancha en Fighiera ----> https://t.co/9oZtEceARt pic.twitter.com/2MvnRaP9Tg Diario UNO(@ UNOentrerios) link