Broer George Floyd houdt emotioneel pleidooi in Amerikaans Congres: “Hij moest niet sterven om 20 dollar” TT

10 juni 2020

21u08

Bron: Reuters, ANP 1 De broer van de overleden zwarte Amerikaan George Floyd heeft politici gevraagd in actie te komen tegen het politiegeweld en racisme in de VS. “Ik ben hier vandaag om u te vragen om het te stoppen”, zei Philonise Floyd in een bijeenkomst van de commissie Justitie van het Huis van Afgevaardigden in Washington DC. “Je kan je niet voorstellen hoeveel pijn het doet wanneer je je eigen grote broer, waar je je hele leven al naar hebt opgekeken, ziet smeken om zijn moeder.”

“Ik ben moe. Moe van de pijn die ik nu voel, en ik ben moe van de pijn die ik voel elke keer als een andere zwarte persoon zonder reden wordt vermoord”, zei Philonise. “Ik ben hier om te vragen het te stoppen. Stop het, stop de pijn. Stop ons moe te maken.”

Zijn broer George overleed op 25 mei nadat bij zijn arrestatie een witte politieman bijna negen minuten met zijn knie op zijn nek had gedrukt. Het incident veroorzaakte wereldwijd protesten. De 46-jarige George Floyd werd gisteren begraven in Houston.



De justitiecommissie hield vandaag een hoorzitting over politiegeweld. Philonise Floyd getuigde dat hij zijn broer altijd “onze vriendelijke reus” noemde. “De video van zijn moord deed me daar aan denken. Hij noemde de agenten ‘meneer’. Hij was een beleefde jongen. Hij vocht niet terug. Hij luisterde naar de agenten. Hij noemde de man die zijn leven nam, die hem gedurende 8 minuten en 46 seconden verstikte, ‘meneer’, terwijl hij hem om zijn leven smeekte.”

Ook de advocaat van de familie Floyd kwam aan het woord. Hij riep de leden van de commissie op ervoor te zorgen dat de dood van Floyd niet voor niets is geweest. “Jullie hebben de macht om iets te veranderen. Jullie kunnen van dit moment het keerpunt in de geschiedenis maken”, aldus advocaat Ben Crump.

Volgens Crump is de video van de moord de enige reden dat mensen weten wat er met Floyd is gebeurd. Omstanders filmden de hardhandige aanpak en de bijna 9 minuten durende nekklem van politieagent Derek Chauvin waardoor Floyd overleed. In het eerste officiële politierapport verzwegen de agenten wat er precies gebeurd was, en vermelden ze enken dat “er geen politieagent gewond is geraakt bij het incident”. “Het laat zien wat zwarte Amerikanen allang weten. Dat het gevaarlijk is om een aanvaring met de politie te hebben als zwarte Amerikaan.”