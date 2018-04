Broer en zus zien elkaar terug na ongeval waarbij hun ouders en zusje om het leven kwamen HR

Bron: Daily Mail, The Sun, Facebook 2 Een hartbrekend beeld is het. Angie Clemens (8) en haar broertje Zachary (5) houden elkaars hand vast in het ziekenhuis. Daar zien ze elkaar voor het eerst terug, nadat hun ouders en kleine zusje drie weken geleden om het leven kwamen in een dramatisch ongeval.

Het was 7 april, toen Jim Clemens (31) en zijn vrouw Karisa (29) met hun vijf kinderen op terugweg waren na een familie-uitstap. Op een snelweg in Texas raakten ze betrokken in een gruwelijke crash. De SUV van de familie botste frontaal met een Chevrolet Tahoe, waarin een moeder met haar 1-jarige zoon zat. De vrouw was de controle over haar wagen verloren, maar zij en haar zoon raakten niet gewond. Voor het gezin Clemens was de tol veel zwaarder. "Bij de crash kwamen papa Jim, mama Karisa en hun 8 weken oude baby Julianna om het leven", zegt Teresa Burrell, een tante van Karisa. "Angie (8) en Zachary (5) overleefden de horrorcrash, net als hun broers Nicholas (2) en Wyatt (4)."

Begrafenis

"Wyatt (4) en Angela (8) zijn nog steeds in kritieke toestand", vervolgt de vrouw. "Zachary (5) is ondertussen stabiel, maar bevindt zich nog steeds op Intensive Care. Toch verzamelde hij deze week al zijn krachten om in het ziekenhuis een bezoekje te kunnen brengen aan zijn oudere zus Angie. Zij zou een hersenletsel hebben. Hun jonger broertje Nicholas (2) is intussen ontslagen uit het ziekenhuis. Hij was de enige van het gezin die de begrafenis van de ouders en de pasgeboren baby op 21 april kon bijwonen.

Medische kosten

Wyatt zou intussen al opnieuw proberen om te stappen, nadat hij de voorbije weken in een rolstoel zat. "De kinderen zullen nog vele maanden uitgebreide medische zorg nodig hebben", vervolgt Teresa Burrell. Om de rekeningen van de begrafenissen en de medische kosten te kunnen betalen, zamelt de familie onder meer via Facebook geld in. Al duizenden mensen gingen daarop in, er werd in totaal al 130.000 dollar verzameld. "We willen iedereen bedanken", zegt Burrell. "We zijn hoopvol voor de toekomst. Maar we beseffen dat er nog een lange weg te gaan is."