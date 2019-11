Broer en zus herenigd met Griekse heldin (92) die hen redde tijdens Tweede Wereldoorlog ttr

Bron: BBC, The Jerusalem Post 0 De 92-jarige Melpomeni Dina uit Griekenland hielp als tienermeisje tijdens de Holocaust een joodse familie onderduiken. Meer dan zeventig jaar later werd ze gisteren herenigd met Sarah en Yossi, broer en zus. “Ze heeft ons leven gered”, klonk het tijdens het erg ontroerende moment in het Holocaust Memorial Museum in Jeruzalem.

De oudste zus van Melpomeni volgde naailessen bij de moeder van Sarah en Yossi. Toen de Duitsers Griekenland binnenvielen, besliste de familie Mordechais onder te duiken in een verlaten moskee. De situatie werd almaar gevaarlijker, waardoor Melpomeni en haar zussen het plan bedachten om de zes familieleden naar hun huis in Veria te brengen. Daar verbleef het gezin uiteindelijk twee jaar.

“De meisjes waren zeer arm”, herinnert Yossi Mor zich nog. Ze hadden enkele jaren ervoor hun ouders verloren. “De zussen hebben ons gered omdat ze van mijn moeder hielden. Melpomeni herinnerde me eraan hoe we vroeger samen speelden. Dankzij haar hebben we nu een grote en mooie familie”, klonk het gisteren tijdens de ontmoeting.

Hulp

De zussen probeerden de familie tijdens de oorlogsjaren zo goed mogelijk te verzorgen en beschermen. Dat bleek ook wanneer de 6-jarige Shmuel op een dag ernstig ziek werd. De meisjes brachten hem onmiddellijk naar het ziekenhuis, ook al was het risico om ontdekt te worden erg groot. De dokters probeerden koste wat kost het leven te redden van de kleine jongen, maar uiteindelijk overleed hij enkele dagen later in het ziekenhuis.

Toen de situatie in Veria dreigde te escaleren, vluchtte de familie met de hulp van de zussen naar het Vermio-gebergte. “Als de nazi’s onderweg waren naar de bergen, dan zou de lokale bevolking de klokken luiden om ons te waarschuwen”, vertelt Yossi Mor. “Op een dag bleven de klokken maar luiden. Dat was de dag waarop de oorlog eindigde.” De familie vertrok daarna naar Israël.

Emotioneel

“Het is erg emotioneel voor ons om opnieuw samen te zijn. Melpomeni heeft ons verborgen in haar huis en heeft ons hele gezin gered”, vertelde Sarah Yanai ter plekke. “Zes mensen... je kunt je niet voorstellen hoe gevaarlijk dat voor haar en haar familie was om zoiets te doen. Ze heeft ons leven gered”. Sarah Yanai en haar broer Yossi Mor brachten gisteren al hun kinderen en kleinkinderen mee naar het bijzondere moment.

Melpomeni kreeg al in 1994 de titel ‘Righteous Among the Nations’ van het museum. Die titel wordt toegekend aan diegenen die hielpen bij het redden van Joden tijdens de Holocaust. Meer dan 270.000 mensen werden erkend door het museum, waaronder 355 afkomstig uit Griekenland.