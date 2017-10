Broer dader schietpartij Las Vegas verdacht van bezit kinderporno IB

23u59

Bron: nbclosangeles.com 0 AFP Bruce Paddock wordt verdacht van het bezit van kinderporno. Een van de broers van schutter Stephen Paddock, die begin deze maand 58 mensen doodschoot tijdens een countryfestival in Las Vegas, is gearresteerd op verdenking van het bezit van kinderporno. Dat meldt de politie. Het gaat om de 59-jarige Bruce Paddock. Dat is niet de broer die namens de familie de media te woord stond - dat was Eric Paddock.

Bruce Paddock werd in de wijk North Hollywood in Los Angeles gearresteerd voor het bezitten van zeshonderd pornografische afbeeldingen van minderjarigen. Ook wordt hem seksuele uitbuiting van kinderen ten laste gelegd. Het kinderporno-onderzoek liep al voor de massale schietpartij die Paddocks broer Stephen op 1 oktober aanrichtte tijdens een countryfestival in Las Vegas.

Jeugd

Bruce Paddock schuwde de media na de moordpartij van zijn broer, maar werd wel door de politie ondervraagd over diens jeugd. Bruce en Eric Paddock zijn geen verdachten in de moordzaak.

Uit gerechtsstukken blijkt dat Bruce Paddock al eerder veroordeeld is voor vandalisme, bedreigingen en diefstal.