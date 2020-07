Broer (6) en zus (7) veilig en wel teruggevonden na gewelddadige ontvoering door vader mvdb

11 juli 2020

10u11

Bron: Le Parisien - France Bleu 3 FRANKRIJK De twee kinderen (6 en 7) die met veel geweld door hun vader werden ontvoerd uit een appartement in Drancy nabij Parijs zijn vrijdagavond veilig en wel teruggevonden, meldt Le Parisien. Hun vader Foued S. (31) is opgepakt.

De jongen en het meisje moesten dinsdagochtend rond 5.00 uur op blote voeten in hun slaapkleding mee met hun vader. Hij en een kompaan drongen binnen in de flat van zijn ex-schoonmoeder. Ze gebruikten hierbij traangas en een rookbom. De man was eerder uit zijn vaderlijke rechten ontzet. Zijn ex-schoonmoeder had het voogdij over de kinderen gekregen omdat haar dochter psychologisch niet in staat was om de opvoeding voor haar rekening te nemen.



“De kinderen zijn in orde, ze zitten nu wafels te eten”, verklaarde een bron dicht bij het onderzoek. De broer en zus zijn om 18.25 uur gevonden in een hotel in Villepinte, op zo’n tien kilometer van Drancy. Foued S. was in hun bijzijn en is ter plekke opgepakt. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht en zijn ondergebracht bij de kinderbescherming. Hoe de politie de vader heeft weten opsporen, is niet bekend.



De schoonmoeder en de moeder lagen te slapen toen hij en een kompaan de deur van hun flat op de tiende verdieping inbeukten. Eens binnen spoot Foued S. traangas naar de vrouwen. De gemaskerde man gaf zijn ex-vrouw klappen en gooide een rookbom. De vrouwen konden zich met het jongste kind (3) in veiligheid brengen om het balkon. Eens buiten, stapten Foued S., zijn kompaan en de twee kinderen in een witte auto en vluchtten weg. De Franse autoriteiten sloten niet uit dat hij mogelijk naar ons land wou vluchten.



De man, bij de politie gekend voor mishandeling en verkrachting, zit in hechtenis en kreeg drie klachten te horen, waaronder ontvoering in georganiseerde bende.

