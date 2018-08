Brittni verdiende 25.000 euro per maand als populaire pornoster, nu werkt ze voor de kerk: "De cocaïne gaf mij een vals geluksgevoel" Sven Van Malderen

30 augustus 2018

21u50

Bron: Barcroft 1 Van een opvallende carrièreswitch gesproken: zes jaar geleden schitterde Brittni De La Mora nog als uitermate populaire pornoster, nu zet ze zich in als... pastoraal werker voor de kerk. In een Barcroft-video vertelt de 31-jarige brunette hoe ze de harde strijd tegen enerzijds haar drugsverslaving en anderzijds haar anorexia glansrijk wist te winnen.

De liefhebbers kennen haar ongetwijfeld beter onder haar 'artiestennaam' Jenna Presley. "Toen ik mijn eerste stappen zette in het pornowereldje verdiende ik zo'n 30.000 dollar (25.700 euro; nvdr) per maand. Ik werkte toen letterlijk elke dag. Ik kocht een gloednieuwe Mercedes en had elke nieuwe Louis Vuitton-tas in de kast staan. Idem dito met de hoge hakken van Louboutin trouwens."

Brittni heeft de hoofdrol in zo'n driehonderd pornofilms voor haar rekening genomen. De camera's registreerden echter niet de puinhoop die ze van haar eigen leven gemaakt had. "Ik had moeite om de huur te betalen: elke week gaf ik duizenden euro's aan drugs uit", klinkt het. "Ik begon met cocaïne, maar eindigde uiteindelijk met een heroïneverslaving."

Delicious vegan meal in Chicago. #falafel #ChiTown Een foto die is geplaatst door null (@brittnidelamora) op 09 jun 2018 om 23:11 CEST

"Op zoek naar acceptatie"

Brittni zette haar eerste stapjes toen ze als zestienjarige met enkele vrienden voor een feestnacht naar Mexico trok. "Ik voelde me afgewezen als kind en als tiener, in ons gezin was het een en al chaos. Ik was op zoek naar liefde en acceptatie, en zo belandde ik op de verkeerde plekken."

"Ik ging die avond voor het eerst mee naar een stripclub en dronk er mezelf lazarus. Voor ik het goed en wel besefte, was ik zelf op dat podium beland. Met mijn blond haar en mijn beugel, ik weet het nog goed."

I swear, I have waited my WHOLE life for this day. I nearly cried tears of happiness after this moment 😭 Monkeys have always been my favorite animal! One day, I will have one for a pet.... #SpeakItIntoExistence #HappiestGirlInTheWorld #Bali Een foto die is geplaatst door null (@brittnidelamora) op 28 mei 2018 om 15:03 CEST

Gemene opmerking

Brittni had de smaak nu te pakken: ze stripte om haar studies te betalen, tot twee pornoregisseurs haar een verleidelijk aanbod deden. "Het was zogezegd voor een romantische film, ze zouden van mij een ster maken. Ik was naïef, maar natuurlijk wist ik wat ze echt bedoelden. Ik besloot fulltime pornoster te worden en school te laten vallen."

Na amper twee maanden liep Brittni al gonorroe op. Vanaf dan ging het van kwaad naar erger. "Een van de regisseurs zei dat ik te dik was en dat ik dringend gewicht moest verliezen. Ik woog ocharme nog geen vijftig kilo. Een jaar eerder lag ik nog in het ziekenhuis vanwege anorexia. Om dan zo'n opmerking te horen..."

"Het geheim? Cocaïne"

Brittni vroeg aan een ongezond slank model wat haar geheim was. Cocaïne en crystal meth, luidde het antwoord. Ze probeerde de coke en raakte meteen verslaafd. "Ik had veel meer energie. Ik kon mijn scènes spelen, zonder nog stil te staan bij de gevolgen. Het gaf mij een vals geluksgevoel. Het effect was echter snel uitgewerkt, dus moest ik een nieuw lijntje snuiven."

Haar pornocarrière in Los Angeles mocht dan hoge toppen scheren, zelf kreeg ze steeds vaker af te rekenen met zelfmoordgedachten. "Als ik op dat moment niet naar mijn oma gebeld zou hebben, had ik er een einde aan gemaakt", klinkt het.

Verliefd

De grootmoeder beantwoordde de noodkreet en nam haar mee naar haar huis in San Diego. Onder haar beschermende vleugels begon Brittni naar de kerk te gaan, als morele steun bij het afkicken. In 2012 zei ze het pornowereldje definitief vaarwel.

Het lot zou haar deze keer gunstig gestemd zijn: in de kerk hoorde ze een zekere Richard De La Mora passionele preken geven. Een jaar later zou de verliefdheid in alle hevigheid toeslaan. In 2016 gaven ze elkaar officieel het jawoord. Samen bieden ze de kerkgangers nu spirituele begeleiding in de kerk.

I have loved you for a thousand years and I’ll love you for a thousand more. 💗 #Ohau Een foto die is geplaatst door null (@brittnidelamora) op 13 jul 2018 om 23:32 CEST

"Mijn fans weten dat ik naar de kerk ga"

Maar ook voor haar voormalige pornocollega's staat Brittni nog klaar. "Ze heeft zeker een invloed op mij", verklaart Raven Bay. "Als ik iets nodig had, kon ik altijd op haar rekenen. Soms bidden we ook samen. Mijn fans weten dat ik christelijk ben en naar de kerk ga."

"Religieuze mensen die pornosterren demoniseren, daar kan ik niet mee om", maakt Brittni duidelijk. "Toen ik nog actief was, zeiden ze dat ik naar de hel zou gaan. Maar geloof mij, zoiets werkt niet."

"Verdien nu evenveel als vroeger"

"Ik ben zo trots op haar transformatie", reageert Richard. "Ze was ooit serieus de weg kwijt, maar nu zit ze weer helemaal op het juiste spoor."

Het koppel heeft ook twee boeken over relaties geschreven, die zullen dit jaar nog uitgebracht worden. "Mijn echte job is nu huizenmakelaar", besluit Brittni. "Ik verdien er evenveel mee als vroeger, met dat verschil dat ik mijn kleren niet hoef uit te trekken. Ik ben nu veel gelukkiger. Spijt van mijn verleden heb ik echter niet. Als ik niet in de porno-industrie beland was, zou ik alle fantastische dingen die ik nu doe ook gemist hebben."