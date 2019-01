Britten zijn brexit kotsbeu: media liggen amper wakker van cruciale stemming TVC

15 januari 2019

11u22 0 D-Day voor de Britse premier Theresa May, want het brexitakkoord dat de Britse en Europese onderhandelaars in november bereikten, wordt vandaag voorgelegd aan het Lagerhuis. Best een cruciaal moment in het hele brexitverhaal. Maar aan de voorpagina’s van de Britse kranten te zien, ligt niet iedereen wakker over de stemming.

Op de voorpagina van Daily Star staat amper iets over de brexit. De krant pakt groot uit met een artikel over Charlie Lawson, een Noord-Ierse acteur die bekend is uit de serie ‘Coronation Street’. Lawson zegt dat hij, mocht hij geen acteur geworden zijn, waarschijnlijk een Ierse terrorist zou zijn geworden.

In The Sun domineert vooral royaltynieuws op de voorpagina. Prins Harry zou elke dag aan meditatie doen om zich voor te bereiden op het vaderschap. Het nieuws over de brexitdeal wordt onopvallend in een smalle kolom geplaatst.

Metro kopt wel over de brexit. Zij stellen zich de vraag hoe historici in de toekomst naar premier Theresa May zullen terugblikken. Zal ze falen en de Britten teleurstellen? Het nieuws moet wel de voorpagina delen met een zwangere Meghan Markle. Zij domineert vooral visueel in de krant.

In The Guardian krijgt de Britse premier ook een plaats op de cover, maar ook hier domineert een ander beeld, in dit geval een foto van tennisspeler Andy Murray, de voorpagina. May krijgt slechts een kleine foto, die links onder in een hoekje wordt geduwd.

Andere kranten pakken echter wel groot uit met de belangrijke stemming. Daily Mail roept de ministers op om hun land op de eerste plaats te zetten en Daily Express vraagt hen ook om hun belofte na te komen: “Verlies ons vertrouwen niet”, kopt de krant. Volgens Daily Mirror is de kans miniem dat de tekst het straks zal halen en raadt de premier aan alvast naar een B-plan te kijken. The Daily Telegraph schrijft zelfs dat May zal opstappen als ze de stemming verliest. Ook volgens The Times ziet de toekomst van May er niet rooskleurig uit.