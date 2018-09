Britten zien toekomst Groot-Brittannië somberder in dan bij referendum: geen akkoord zou economie zwaar raken bvb

29 september 2018

13u25

Bron: Belga 0 Zes maanden voor de brexit zien de meeste Britten de toekomst van hun land somberder in dan bij het referendum van twee jaar geleden. Dat blijkt uit een gepubliceerde peiling in opdracht van de nieuwszender Sky News. Van de bevraagden is 56 procent van mening dat het verlaten van de Europese Unie zwaardere gevolgen zal hebben dan wat ze bij de stemming dachten. Slechts 9 procent gaat uit van een betere toekomst, en 26 procent veranderde zijn mening niet.

Ook onder zij die voor de brexit stemden, verslechterde het aanvoelen: 43 procent gaat uit van niet meer zo positieve gevolgen voor het Verenigd Koninkrijk als bij het referendum. Vijftien procent ziet de toekomst van het land zelfs rooskleuriger in dan destijds. Bij 34 procent van de pro-brexit stemmers veranderde het standpunt niet. Voor de representatieve peiling bevroeg het instituut Sky Data 1.070 Britten.

Groot-Brittannië zal volgens de huidige planning op 29 maart 2019 de EU verlaten. De onderhandelingen tussen Londen en Brussel schieten echter maar niet op. Mogelijk komt de brexit er dan zonder akkoord, maar dat zou de economie zwaar treffen.



De conservatieve premier Theresa May staat wegens haar brexitkoers onder zware druk, ook in de eigen rangen. Op het vierdaagse partijcongres, dat morgen in Birmingham begint, moet ze haar tegenstanders onder ogen zien.