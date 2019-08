Britten zetten oorlogsbodem in om schepen te beschermen in straat van Hormuz TT

24 augustus 2019

17u53

Bron: Belga Groot-Brittannië heeft een extra oorlogsbodem naar de Straat van Hormuz gestuurd om de vrije doorgang van schepen te garanderen. De Straat van Hormuz is een belangrijke scheepvaartroute voor olietankers in de Golf. Sinds mei, toen de VS uit het nucleaire akkoord met Iran stapte, was de zeestraat de voorbije maanden het decor van incidenten die de internationale spanningen deden oplopen.

"Het Verenigd Koninkrijk houdt zich klaar om de vrije scheepvaart te beschermen telkens deze op de proef wordt gesteld", zegt de Britse defensieminister Ben Wallace zaterdag. De HMS Defenser, het marineschip dat nu bijkomend wordt ingezet, zal samenwerken met andere landen die al schepen naar de regio stuurden. De Britten zelf hebben daar al de HMS Montrose in de buurt, die al dertig keer door de Straat van Hormuz is gevaren.

De VS beschuldigen Iran ervan olietankers te hebben aangevallen. Iran ontkent dat. Begin juli legde de Britse overheid een Iraanse tanker aan de ketting in Gibraltar. Twee weken later nam Iran een Zweedse tanker die onder Britse vlag voer in beslag.