Britten wisselen van kamp: meer dan 100 kiesdistricten van Leave naar Remain lva

12 augustus 2018

01u43

Bron: The Guardian 0 De Britse kiezer is van gedacht veranderd over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dat blijkt uit een grootschalige statistische analyse van enquêteresultaten. Kiezers in meer dan 100 districten die bij het referendum voor de brexit hadden gestemd zijn er nu tegen. Dat zou impliceren dat het Lagerhuis nu meer remainers dan brexit-voorstanders vertegenwoordigt.

De studie die werd besteld door de antibrexitverening Best for Britain en de antiracistische groep Hope not Hate onderzocht de kiesdistricten achter 632 van de 650 zetels in het Britse Lagerhuis - vergelijkbaar met de Kamer in België - in Engeland, Schotland en Wales.

Uit de studie blijkt dat 112 zetels nu kiezers vertegenwoordigen die in de EU willen blijven die bij het referendum nog voor een vertrek hadden gestemd. Vooral kiezers van de Labourpartij zijn van gedacht veranderd. Als de studie klopt, zijn nu 341 kiesdistricten pro-Remain en 288 districten pro-Leave. Bij het referendum waren dat er respectievelijk 229 en 403.

"Onze data tonen duidelijk een verschuiving in de publieke opinie tegen de brexit en een groeiende onzekerheid en nervositeit onder de mensen over hoe de uittrede hen en hun families zal raken. Dit kan niet worden genegeerd", zegt Nick Lowles van Hope not Hate.

Deze resultaten moeten volgens Remain-voorstanders de politici overtuigen de brexit weer op tafel te leggen. "Dit baanbrekende onderzoek toont aan dat de Brexit niet onoverkomelijk is", zegt Eloise Rodd van Best for Britain.