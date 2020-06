Britten willen "luchtbruggen" openen naar België en andere Europese bestemmingen jv

25 juni 2020

14u58

Bron: DPA/BELGA 0 Het Verenigd Koninkrijk is van plan om vanaf volgende week "luchtbruggen" in te stellen voor toerisme naar een reeks Europese landen. Reizigers die afzakken naar die bestemmingen, moeten bij hun terugkeer niet twee weken verplicht in quarantaine wegens de coronapandemie. De Britse regering zou het plan komend weekend voorstellen.

De luchtbruggen zouden er enkel komen met landen die een systeem van testing en tracing hebben met dezelfde standaard als dat in het Verenigd Koninkrijk, zo zei minister van Transport Grant Shapps. Momenteel is de Britse regering bilaterale akkoorden aan het sluiten met verschillende landen over de luchtbruggen.

Volgens Britse media komen in eerste instantie België, Bermuda, Duitsland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Italië, Nederland, Oostenrijk en Spanje in aanmerking. Voor die landen zouden de quarantaineregels - die sinds 8 juni van kracht zijn in het Verenigd Koninkrijk - al vanaf 29 juni opgeschort worden.

In latere fases zouden de "luchtbruggen" stelselmatig worden uitgebreid. Zo zouden in de loop van juli eerst de Britse overzeese gebieden aan de lijst worden toegevoegd, in augustus onder meer Turkije, Marokko, Dubai en Canada en tegen september ook enkele Aziatische bestemmingen. De Verenigde Staten en Latijns-Amerika, momenteel nog zwaar getroffen door de coronapandemie, zouden pas eind dit jaar in aanmerking komen.