Britten willen 'Baby Trump' boven Londen oplaten als Amerikaanse president op bezoek komt HR

27 juni 2018

16u46

Bron: Buzzfeed, The Daily Mail 2 Britse tegenstanders van Donald Trump willen de Amerikaanse president bij zijn bezoek aan Londen op vrijdag 13 juli verwelkomen met een grote verrassing: een opblaasbare 'Baby Trump'. "We willen hem laten zien dat iedereen hem uitlacht", zeggen de initiatiefnemers.

Trump plant op 13 juli een bezoek aan Londen, waar hij onder meer queen Elizabeth en eerste minister Theresa May zal ontmoeten. Maar niet alle Britten zijn even blij met dat bezoek. Activist Leo Murray startte een crowfunding op met als doel de zes meter grote Baby Trump de lucht in te laten. "Donald Trump is een grote, boze baby met een fragiel ego en kleine handen", is te lezen op zijn pagina. "Hij is ook een racist en vooral: hij haat het wanneer mensen hem uitlachen. Daarom willen wij er op vrijdag 13 juli voor zorgen dat hij weet dat heel Groot-Brittanië op hem neerkijkt en lacht met hem."

Toelating

Met de crowdfunding wilde Murray 6.000 pond inzamelen - nodig om de kosten te dekken - maar ondertussen werd al meer dan 10.000 pond gedoneerd. Er is wel nog een klein probleem: Sadiq Khan, burgemeester van Londen, is niet geneigd toestemming te geven om de ballon in het luchtruim boven zijn stad te laten uitstijgen. "We zullen dus naar creatieve oplossingen moeten zoeken en een plaats moeten vinden waar we hem kunnen opblazen", verklaarde Murray aan The Daily Mail. "Als iemand in Londen beschikt over een grote tuin, laat het ons dan zeker weten." Benieuwd of ze in hun opzet zullen slagen.