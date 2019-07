Britten vrezen dat 'boze’ Boris Johnson luie huiskat Larry de deur uitzet Tom Tates

24 juli 2019

17u33

Bron: AD 6 Nu de nieuwe Britse premier Boris Johnson zijn ambtswoning aan Downing Street 10 in Londen heeft betrokken, maken dierenliefhebbers in het Verenigd Koninkrijk zich grote zorgen over de toekomst van poes Larry (12). Het dier mag al sinds februari 2011 muizen vangen in de honderd kamers van de residentie. Volgens Britse media haat de conservatieve regeringsleider, anders dan zijn voorgangers David Cameron en Theresa May, katten tot op het bot. De poes op zijn beurt zou een bloedhekel aan mannen hebben.

Boris Johnson zou ‘licht allergisch’ zijn voor kattenharen, maar vooral opzien tegen Larry's ietwat dominante, soms agressieve karakter tijdens ontmoetingen met mannelijke gasten in Downing Street 10. Cameron en May zouden geen last hebben gehad van de inmiddels wereldberoemde poes, omdat ze hem rustig benaderden. Maar de kersverse premier, die bekend staat om zijn harde taal, stem, ongeduld en explosieve conversaties, zou op Larry werken als rode lap op een stier. Moet arme Larry weg vanwege ‘boze’ Boris, vragen Britse media zich nu af.



Het antwoord op die prangende vraag, is nog niet te geven. Zeker is wel dat voormalige zwerfkat Larry in de tijd dat hij in Downing Street 10 woont, een imposante reputatie heeft opgebouwd en door de groten der aarde - zoals koningin Elizabeth, de Amerikaanse presidenten Obama en Trump en vele andere machthebbers - werd geaaid en geknuffeld.



Larry maakte in 2011 zijn entree toen in ambtswoning en bijgebouwen sprake was van een serieuze muizenplaag. De toenmalige premier Cameron stemde in met zijn komst. Ook omdat zijn kinderen graag een huisdier wilden. De kat leefde voor zijn verhuizing in een dierenasiel. Volgens personeel van het Battersea Dogs and Cats Home was Larry ‘de ideale muizen- en rattenvanger’ omdat de kortharige kater een subliem jachtinstinct zou hebben.

‘Lazy Larry’

Maar al een maandje ‘jagen’ in en ook om Downing Street 10 bleek Larry het tegenovergestelde van een voortvarende mousekiller. Volgens anonieme medewerkers van de ambtswoning sliep Larry meer dan dat hij op jacht ging en lukte het hem vrijwel nooit een prooi te vangen. En als hij eens een sprintje trok, was het voor Maisie: een vrouwelijke kat die er al woonde maar net als Larry weinig met muizen had.



Zijn gebrek aan jachtinstinct werd de kater ooit bijna fataal. David Cameron zou hem in 2012 als officiële muizenchef hebben willen ontslaan toen een knaagdier door zijn werkkamer kroop en Larry alleen vriendelijk toekeek. Nadat dat incident was uitgelekt, kreeg de kat van Britse tabloids de illustere bijnaam ‘Lazy Larry’ (luie Larry), maar in augustus dat jaar haalde het huisdier toch weer positief de voorpagina's met totaal onverwacht nieuws: Larry had zijn eerste publieke optreden gemaakt door met een dode muis in zijn bek bij de voordeur van Downing Street 10 te verschijnen.



Heel even leek Larry dus toch jachtinstinct te hebben, want tussen zijn eerste officieel geregistreerde ‘moord’ op 12 augustus 2012 en oktober 2013 ving de kater er gemiddeld acht per maand. Maar in juli 2015, zo valt te lezen op de eigen Wikipedia-pagina van het dier, kreeg zijn reputatie toch weer een deuk toen Larry weer eens niets deed en twee kabinetsleden met een boterhamzakje een muis moesten vangen in een ruimte waar hoge gasten dineerden.

Gescheurd oor

David Cameron zou daar vreselijk van hebben gebaald en Larry in de wandelgangen ‘een grote tegenvaller’ hebben genoemd. Volgens intimi vond de toenmalige premier de kater ‘best lief’, maar ergerde hij zich aan de haren op zijn kostuums en de lucht van kattenvoer. Ander minpuntje van Larry: zijn zenuwachtige gedrag als er mannen in de buurt waren. Cameron liet wel eens doorschemeren dat de kat in het verleden, voordat hij naar Downing Street 10 kwam, was mishandeld. “Grappig genoeg kon Larry gelijk goed opschieten met Barack Obama. Nadat de president hem had geaaid, waren ze de beste vrienden”, aldus Cameron.



Theresa May heeft nooit veel over Larry gezegd. Wel is bekend dat kort na haar aantreden in 2016 nog een kater in op nummer 10 kwam wonen: Palmerston. Maar Larry en Palmerston konden niet echt door één deur. Nadat Larry tijdens een gevecht met zijn veel jongere rivaal gewond (diagnose: diepe krassen en een gescheurd oor) was geraakt, werden zelfs Kamervragen gesteld over wie de torenhoge dierenartsrekening moest betalen. Uiteindelijk draaiden medewerkers van Downing Street 10 mokkend op voor de kosten.



Volgens Britse media, zo wordt althans gesteld op basis van vage bronnen, zal publiekslieveling Larry na de komst van Boris Johnson nog wel een tijdje in Downing Street 10 mogen blijven. “Maar het blijft afwachten hoe Larry en Johnson, toch een mannetje, op elkaar zullen reageren”, stelt Daily Mail met een knipoog. Hoe dan ook heeft Larry titels die hem niet kunnen worden afgenomen: chef muizenvanger, gasten begroeter, inspecteur van beveiligingsinstallaties en tester van antiek meubilair op slaap- en relaxmogelijkheden.



Of dat zijn verblijf onder het regime Johnson garandeert? De nieuwe premier heeft er nog niets over gezegd. David Cameron ooit wel. “Larry is personeel en geen persoonlijke bezit van iemand. Dus wie er ook in het zadel komt, hij mag tot zijn laatste snik blijven.”