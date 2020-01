Britten vragen tevergeefs om uitlevering Amerikaanse diplomatenvrouw na ongeval dat 19-jarige Harry Dunn het leven kostte KVE

11 januari 2020

02u11

Bron: ANP 1 Groot-Brittannië heeft de Verenigde Staten gevraagd de vrouw van een diplomaat uit te leveren die in het Engelse graafschap Northamptonshire betrokken was bij fataal ongeval. Zij nam kort na het ongeluk in augustus de benen naar Amerika en schermde met de diplomatieke onschendbaarheid van haar man. De Verenigde Staten hebben opnieuw afwijzend gereageerd op het verzoek.

Anne Sacoolas is in het Verenigd Koninkrijk in staat van beschuldiging gesteld in verband met het ongeval dat het leven kostte aan de 19-jarige Harry Dunn. De zaak deed in het land veel stof opwaaien.

De advocaat van Sacoolas liet eerder weten dat ze niet vrijwillig zal terugkeren "om een ​​mogelijke gevangenisstraf te krijgen voor iets wat een vreselijk maar onbedoeld ongeval was". Ook de Amerikaanse autoriteiten lieten eerder al doorschemeren niet aan een uitlevering mee te zullen werken.

“Bijzonder ongepast”

De Verenigde Staten hebben nu inderdaad opnieuw afwijzend gereageerd op een verzoek van Groot-Brittannië om de vrouw van een diplomaat uit te leveren. Het gebruik van een uitleveringsverdrag zou “bijzonder ongepast zijn” en een “buitengewoon verontrustend precedent scheppen”, reageerde een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag op het Britse verzoek.